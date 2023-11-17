Праздничные площадки в Новосибирске начали украшать к Новому году 2024

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Как отметила Анна Терешкова в своем Telegram-канале, в городе началось оформление площадок к Новому году, которые будут уже готовы в период с 1 по 7 декабря.
Чиновница проиллюстрировала фотографиями празднично оформленные улицы: Ленина, «Парк-Арена» и Центрального парка. В последнем зальют огромный каток, а также оборудуют теплые раздевалки.
Кроме того, 17 ноября закрыли для проезда улицу Ленина: от площади до улицы Советской. Она будет пешеходной до февраля 2024 года. Ее также украсят в декабре.