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Праздничные площадки в Новосибирске начали украшать к Новому году 2024

Праздничные площадки в Новосибирске начали украшать к Новому году 2024

17 ноября 2023, 01:24
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Районы Новосибирска, где находятся основные праздничные площадки, начали украшать к Новому году, о чем сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Как отметила Анна Терешкова в своем Telegram-канале, в городе началось оформление площадок к Новому году, которые будут уже готовы в период с 1 по 7 декабря.

Чиновница проиллюстрировала фотографиями празднично оформленные улицы: Ленина, «Парк-Арена» и Центрального парка. В последнем зальют огромный каток, а также оборудуют теплые раздевалки.

Кроме того, 17 ноября закрыли для проезда улицу Ленина: от площади до улицы Советской. Она будет пешеходной до февраля 2024 года. Ее также украсят в декабре.

Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске до 1 февраля 2024
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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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