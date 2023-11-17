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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Экипаж сочли неграмотным и некомпетентным

Росавиация усомнилась в опытности пилотов, посадивших самолет под Новосибирском

17 ноября 2023, 13:05
Фото: Telegram-канал «Уральских авиалиний»
Экипаж сочли неграмотным и некомпетентным

Росавиация раскритиковала отчет о расследовании ЧП с самолетом под Новосибирском

В центральном аппарате Росавиации возникли претензии к отчету комиссии по расследованию причин экстренного приземления самолета «Уральских авиалиний» в Убинском районе 12 сентября. Выводы признаны некорректными, расследование могут возобновить.

Как сообщают «Известия», в отчете обнаружено не менее пятнадцати ошибок. Среди них — неверные выводы в расчетах, а также данные не подтвержденные записью переговоров экипажа. К пилотам предъявлены претензии в связи с тем, что они якобы не произвели расчета необходимого количества топлива, достаточного для приземления в Новосибирске.

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По мнению центрального аппарата Росавиации, эксперты по непонятным причинам упустили из вида низкий уровень подготовки пилотов, едва неприведший к трагедии. Пилоты не имели никакого понятия о том, как нужно действовать в экстренных условиях и не взаимодействовали между собой. Их теоретическая и тренажерская подготовка теперь поставлена под сомнение.

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Напомним, что борт A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Убинском районе 12 сентября. На борту находились 167 человек, никто не пострадал. Сейчас воздушное судно по-прежнему находится на пшеничном поле, но экипаж готов к полетам.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Экстренная посадка#Расследование#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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