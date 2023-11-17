Росавиация усомнилась в опытности пилотов, посадивших самолет под Новосибирском

Как сообщают «Известия», в отчете обнаружено не менее пятнадцати ошибок. Среди них — неверные выводы в расчетах, а также данные не подтвержденные записью переговоров экипажа. К пилотам предъявлены претензии в связи с тем, что они якобы не произвели расчета необходимого количества топлива, достаточного для приземления в Новосибирске.