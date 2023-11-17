Росавиация усомнилась в опытности пилотов, посадивших самолет под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как сообщают «Известия», в отчете обнаружено не менее пятнадцати ошибок. Среди них — неверные выводы в расчетах, а также данные не подтвержденные записью переговоров экипажа. К пилотам предъявлены претензии в связи с тем, что они якобы не произвели расчета необходимого количества топлива, достаточного для приземления в Новосибирске.
По мнению центрального аппарата Росавиации, эксперты по непонятным причинам упустили из вида низкий уровень подготовки пилотов, едва неприведший к трагедии. Пилоты не имели никакого понятия о том, как нужно действовать в экстренных условиях и не взаимодействовали между собой. Их теоретическая и тренажерская подготовка теперь поставлена под сомнение.
Напомним, что борт A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Убинском районе 12 сентября. На борту находились 167 человек, никто не пострадал. Сейчас воздушное судно по-прежнему находится на пшеничном поле, но экипаж готов к полетам.