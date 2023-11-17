Улицу Ленина в Новосибирске сделали пешеходной до 1 февраля 2024

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Published Сегодня, 01:37
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17 ноября перекрыли улицу Ленина: от одноименной площади до улицы Советской. Запрет не распространяется только на спецтехнику. Пешеходной она будет до 1 февраля 2024 года.
Улицу украсят декором, который остался с прошлого Нового года, когда Новосибирск был столицей этого праздника. Уже объявлен тендер на поиск подрядчика, который сделает монтажные работы.
Кроме того, как рассказала вице-мэр Анна Терешкова, весь город начали украшать к Новому году, а полностью Новосибирск будет украшен до 7 декабря.