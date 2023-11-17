Ураганный ветер и заморозки: что ждет Новосибирск на выходных

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По данным синоптиков, в воскресенье, 19 ноября, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание, гололедные явления, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 27 м/с.
В связи с плохими погодными условиями, в МЧС предупредили о рисках обрывы ЛЭП, падения деревьев, срывов кровли со зданий и других ЧП. Лучше обходит стороной деревья, ветхие строения, непрочные конструкции
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.