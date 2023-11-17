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В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за похолодания и ветра

Ураганный ветер и заморозки: что ждет Новосибирск на выходных

17 ноября 2023, 09:48
Фото: Midjourney

В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за похолодания и ветра

С 19 ноября погода в Новосибирской области начнет ухудшаться, о чем предупредили синоптики и сообщили в ГУ МЧС региона.

По данным синоптиков, в воскресенье, 19 ноября, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание, гололедные явления, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 27 м/с.

В связи с плохими погодными условиями, в МЧС предупредили о рисках обрывы ЛЭП, падения деревьев, срывов кровли со зданий и других ЧП. Лучше обходит стороной деревья, ветхие строения, непрочные конструкции

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Эмилия Губарева
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