В Новосибирске суд объяснил отказ в митинге общественнику Рязанцеву

В суде Новосибирска назвали причины отказа в митинге Михаилу Рязанцеву

В Ленинском районном суде Новосибирска рассмотрели административный иск общественника и члена «Коалиции-2020» Михаила Рязанцева об отказе в проведении митинга. До этого в мэрии посчитали нужным не согласовывать мероприятие. В инстанции объяснили причину такого решения.