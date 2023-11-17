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Общественнику объяснили причины отказа

В Новосибирске суд объяснил отказ в митинге общественнику Рязанцеву

17 ноября 2023, 09:41
Фото: ВК / Личный аккаунт Михаила Рязанцева
Общественнику объяснили причины отказа

В суде Новосибирска назвали причины отказа в митинге Михаилу Рязанцеву

В Ленинском районном суде Новосибирска рассмотрели административный иск общественника и члена «Коалиции-2020» Михаила Рязанцева об отказе в проведении митинга. До этого в мэрии посчитали нужным не согласовывать мероприятие. В инстанции объяснили причину такого решения.

Михаил Рязанцев планировал провести митинг «За честные выборы» 18 ноября у памятника Ленину в центре города. Общественник подал соответствующую заявку в городскую администрацию и 10 ноября получил отрицательный ответ по публичному мероприятию. После этого новосибирец направил иск в суд.

В Ленинском районном суде посчитали, что права Михаила Рязанцева не были нарушены, поскольку согласно нормам федерального законодательства, возникли обстоятельства, полностью исключающие проведение митинга. Причиной отказа стало участие общественника в деятельности политика Алексея Навального* и фактической поддержке экстремизма в России.

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«Рязанцев М.В., являясь лицом, причастным к деятельности общественного движения „Штабы Навального“, деятельность которого запрещена решением Московского городского суда от 09.06.2021, уведомил мэрию города Новосибирска о намерении провести массовое мероприятие», — указано в решении Ленинского районного суда.

Кроме того, суд счел, что Михаил Рязанцев намеренно скрыл свою причастность к организации, чтобы обойти запрет. Решение мэрии Новосибирска признано законным.

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Сам Михаил Рязанцев и его представитель заявляют, что непричастны к деятельности Алексея Навального* с 2019 года. На решение суда уже подана апелляционная жалоба.

Напомним, что по тем же причинам Михаилу Рязанцеву отказано в праве участвовать в довыборах в горсовет Новосибирска, запланированных на 15 декабря.

*физическое лицо, включенное в Федеральный список экстремистов и террористов

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#Новосибирск#Суд#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Митинг#Иск#Александр Ляхов#Общественники
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