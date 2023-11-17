В Новосибирске суд объяснил отказ в митинге общественнику Рязанцеву

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Published Сегодня, 09:41
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Михаил Рязанцев планировал провести митинг «За честные выборы» 18 ноября у памятника Ленину в центре города. Общественник подал соответствующую заявку в городскую администрацию и 10 ноября получил отрицательный ответ по публичному мероприятию. После этого новосибирец направил иск в суд.
В Ленинском районном суде посчитали, что права Михаила Рязанцева не были нарушены, поскольку согласно нормам федерального законодательства, возникли обстоятельства, полностью исключающие проведение митинга. Причиной отказа стало участие общественника в деятельности политика Алексея Навального* и фактической поддержке экстремизма в России.
«Рязанцев М.В., являясь лицом, причастным к деятельности общественного движения „Штабы Навального“, деятельность которого запрещена решением Московского городского суда от 09.06.2021, уведомил мэрию города Новосибирска о намерении провести массовое мероприятие», — указано в решении Ленинского районного суда.
Кроме того, суд счел, что Михаил Рязанцев намеренно скрыл свою причастность к организации, чтобы обойти запрет. Решение мэрии Новосибирска признано законным.
Сам Михаил Рязанцев и его представитель заявляют, что непричастны к деятельности Алексея Навального* с 2019 года. На решение суда уже подана апелляционная жалоба.
Напомним, что по тем же причинам Михаилу Рязанцеву отказано в праве участвовать в довыборах в горсовет Новосибирска, запланированных на 15 декабря.
*физическое лицо, включенное в Федеральный список экстремистов и террористов