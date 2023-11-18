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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Родители изрезанной школьницы хотят справедливого наказания для подозреваемой

«По закону»: семья изрезанной под Новосибирском девочки хочет тюрьмы для садистки

18 ноября 2023, 08:38
Фото: Midjourney
Родители изрезанной школьницы хотят справедливого наказания для подозреваемой

Под Новосибирском семья изрезанной школьницы добивается СИЗО для нападавшей

1 октября в лесу рядом с Кудряшовским сельсоветом четырнадцатилетняя школьница могла напасть на тринадцатилетнюю знакомую и изрезать лицо и руки. Девочка чудом выжила, а нападавшую отправили под домашний арест. Но семья пострадавшей хочет добиться строгого наказания для садистки.

Как сообщает «КП-Новосибирск», семья Ульяны Жуковой уже подала апелляцию на решение суда. Пока решение по жалобе не принято, но родители семиклассницы не желают видеть подозреваемую возле дочки.

«Я эту девочку даже видеть не могу. Будем добиваться, чтобы ее наказали по всей строгости закона», — сообщила сибирячка.
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Сейчас пострадавшая школьница находится на домашнем обучении, ее всячески поддерживают педагоги. Стараются поддержать девочку и друзья. Ульяна проходит психологическую реабилитацию, а порезы уже оказали влияние на здоровье: из-за задетых нервов у подростка до сих пор не закрывается глаз.

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Сама школьница тоже весьма категорично относится к однокласснице.

«Она стояла возле меня час или два и смотрела, как я истекаю кровью. Следы заметала, потому что я сережку у нее вырвала. Что тут думать? Или в тюрьму, или в психушку», — заявила Ульяна Жукова в беседе с корреспондентом «Вести-Новосибирск».
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Напомним, что 1 октября четырнадцатилетняя школьница могла напасть в лесу у Кудряшовского сельсовета на тринадцатилетнюю одноклассницу и изрезать канцелярским ножом лицо и руки. Девочке удалось выжить и вызвать помощь. Возможной нападавшей назначили домашний арест до 1 декабря, однако ее семья считает, что дочь абсолютно невиновна.

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