«По закону»: семья изрезанной под Новосибирском девочки хочет тюрьмы для садистки

Сейчас пострадавшая школьница находится на домашнем обучении, ее всячески поддерживают педагоги. Стараются поддержать девочку и друзья. Ульяна проходит психологическую реабилитацию, а порезы уже оказали влияние на здоровье: из-за задетых нервов у подростка до сих пор не закрывается глаз.