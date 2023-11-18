Сахалинская область стала лидером по качеству мер поддержки для владельцев ДВ-гектара

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Об этом заявил представитель Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк на конференции, посвященной реализации федеральной программы «Гектар». Сахалин предоставляет самый широкий спектр помощи держателям земельных участков.
Межрегиональная конференция, на которой обсуждали ключевые вопросы, промежуточные итоги и проблемные аспекты реализации программы «Гектар», состоялась в Южно-Сахалинске. На мероприятии более 40 специалистов рассмотрели показатели востребованности «дальневосточных гектаров» у населения в регионах Дальнего Востока. Представители субъектов ДФО, Минвостокразвития РФ, Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрели истории успеха и обсудили реализованные кейсы помощи гражданам, которые заявили о желании взять в безвозмездную аренду участки земли с последующим оформлением в собственность.
Программу «Гектар» запустили 7 лет назад, в 2016 году. Сначала она действовала только в регионах ДФО, но с недавних пор взять участок земли можно и в арктической зоне РФ. За все время количество людей, получивших «дальневосточные гектары», превысило 128 тысяч, из них более 112 тысяч выбрали Дальний Восток. Сахалинская область наряду с Якутией, Приморским и Хабаровским краями вошла в список регионов, которые являются лидерами по количеству заключенных договоров на безвозмездную аренду земли: в этих субъектах россияне взяли более 70% от общего количества «гектаров».
«В Сахалинской области наибольшее число мер поддержки получателям „гектаров“, поэтому островной регион выбран местом для проведения конференции. Здесь применяют лучшие практики, причем наиболее эффективно. Люди берут землю преимущественно для строительства жилых домов, для реализации проектов в области туризма, сельского хозяйства. На Дальнем Востоке участники программы „Гектар“ комбинируют имеющиеся меры господдержки, и для строительства дома берут льготные кредиты по программе „Дальневосточная ипотека“ под 2% без ограничения по возрасту заемщика. Уже скоро такой мерой поддержки смогут воспользоваться жители арктической зоны России, после подписания соответствующего постановления правительства РФ о начале работы „Арктической ипотеки“, — пояснил директор департамента социального развития Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.
Федеральная программа «Гектар» в России реализуется под непосредственным патронатом вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Как отметил зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев, инициатива за семь лет стала по-настоящему эффективным инструментом использования земель, существенно повлияла на экономическое и социальное развитие территорий островного региона. Поэтому власти заинтересованы в том, чтобы и дальше максимально привлекать внимание населения к «дальневосточным гектарам» с помощью разнообразных мер поддержки.
«На территории Сахалинской области уже более 13 тысяч граждан стали участниками программы. Правительство региона непрерывно ведет работу по созданию комфортных условий для них, оказывает поддержку в виде субсидий и грантов. Продолжается работа по обеспечению участков инфраструктурой. Благодаря этому в Сахалинской области создано уже 36 агломераций „дальневосточных гектаров“, — рассказал Антон Зайцев.
Важным вопросом конференции стало удобство федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. Рф» для пользователей. Кроме того, спикеры обсудили строительство объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры в местах компактного расположения «дальневосточных гектаров». Еще одной темой стали юридические аспекты, которые вызывают вопросы у гектарщиков. В их числе тонкости налогового законодательства и прав наследования. По итогам мероприятия участники определили план работы на ближайшие годы, в рамках которого будут совершенствовать федеральное законодательство.