Сахалинская область стала лидером по качеству мер поддержки для владельцев ДВ-гектара

Программу «Гектар» запустили 7 лет назад, в 2016 году. Сначала она действовала только в регионах ДФО, но с недавних пор взять участок земли можно и в арктической зоне РФ. За все время количество людей, получивших «дальневосточные гектары», превысило 128 тысяч, из них более 112 тысяч выбрали Дальний Восток. Сахалинская область наряду с Якутией, Приморским и Хабаровским краями вошла в список регионов, которые являются лидерами по количеству заключенных договоров на безвозмездную аренду земли: в этих субъектах россияне взяли более 70% от общего количества «гектаров».