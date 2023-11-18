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Здание НОВАТа окрасилось фиолетовым

В Новосибирске оперный театр окрасили в фиолетовый — что произошло

18 ноября 2023, 08:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Здание НОВАТа окрасилось фиолетовым

Здание НОВАТа подсветили в фиолетовые цвета в честь Дня недоношенных детей

Пятничным вечером 17 ноября новосибирцы заметили, что здание НОВАТа окрасилось в фиолетовые тона. Из-за этого общий пейзаж стал весьма необычным.

На необычную подсветку обратили внимание новосибирцы. Они обратились в редакцию Atas. Info и поделились своими впечатлениями от увиденного.

«Что-то слишком ярко. И необычно. Фиолетовый даже глаз раздражает», — сообщила одна из читательниц.

Журналисты редакции съездили к академическому театру оперы и балета и убедились, что здание весьма активно расцветили в фиолетовые тона. Благодаря этому оно бросалось в глаза с большого расстояния.

Однако особая подсветка имеет свое объяснение. Именно в такие цвета окрашиваются здания в Международный день недоношенного ребенка. Дата была учреждена 17 ноября 2011 года по инициативе медицинских организаций с целью привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов и помочь таким детям по всему миру.

Ежегодно на планете 15 миллионов детей рождаются недоношенными, каждый десятый ребенок появляется на свет на семи- или восьмимесячном сроке беременности матери. Считается, что подобные дети могут быть гиперчувствительными, иногда иметь проблемы с общением и адаптацией в социум.

Поэтому 17 ноября во всех крупных городах здания подсвечиваются в фиолетовый цвет, а знаменитости одеваются в одежду подобных тонов. Фиолетовый сочетает в себе красный (страсть, непокорность и одновременно проблему родов) и синий (спокойствие и одновременно поддержка, эмпатия). Люди, предпочитающие фиолетовый, считаются хорошими эмпатами и наличием мощной интуиции.

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