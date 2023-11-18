В Новосибирске оперный театр окрасили в фиолетовый — что произошло

Однако особая подсветка имеет свое объяснение. Именно в такие цвета окрашиваются здания в Международный день недоношенного ребенка. Дата была учреждена 17 ноября 2011 года по инициативе медицинских организаций с целью привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов и помочь таким детям по всему миру.