В Новосибирске оперный театр окрасили в фиолетовый — что произошло

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
На необычную подсветку обратили внимание новосибирцы. Они обратились в редакцию Atas. Info и поделились своими впечатлениями от увиденного.
«Что-то слишком ярко. И необычно. Фиолетовый даже глаз раздражает», — сообщила одна из читательниц.
Журналисты редакции съездили к академическому театру оперы и балета и убедились, что здание весьма активно расцветили в фиолетовые тона. Благодаря этому оно бросалось в глаза с большого расстояния.
Однако особая подсветка имеет свое объяснение. Именно в такие цвета окрашиваются здания в Международный день недоношенного ребенка. Дата была учреждена 17 ноября 2011 года по инициативе медицинских организаций с целью привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов и помочь таким детям по всему миру.
Ежегодно на планете 15 миллионов детей рождаются недоношенными, каждый десятый ребенок появляется на свет на семи- или восьмимесячном сроке беременности матери. Считается, что подобные дети могут быть гиперчувствительными, иногда иметь проблемы с общением и адаптацией в социум.
Поэтому 17 ноября во всех крупных городах здания подсвечиваются в фиолетовый цвет, а знаменитости одеваются в одежду подобных тонов. Фиолетовый сочетает в себе красный (страсть, непокорность и одновременно проблему родов) и синий (спокойствие и одновременно поддержка, эмпатия). Люди, предпочитающие фиолетовый, считаются хорошими эмпатами и наличием мощной интуиции.