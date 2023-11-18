В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники

На новом месте нужно построить школу на 1100 мест, детский сад на 320 мест и поликлинику. При этом победитель тендера должен передать городу всю социальную инфраструктуру до 2035 года. Кроме того, нужно спроектировать и построить дорогу до улиц Коммунстроевской и Автогенной .