В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Как сообщает Ngs.ru, в областной столице объявили конкурс на застройку участка в районе улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города. Общая площадь застройки составит 21,6 гектара.
При этом застройщик должен инвестировать не менее 34 миллиардов рублей в расселение территории, предоставить справку о наличии денежных средств на эксроу-счете и сохранить водонапорную башню. После расселения и сноса 350 домов в частном секторе на его месте должен появиться жилой комплекс комфорт-класса.
На новом месте нужно построить школу на 1100 мест, детский сад на 320 мест и поликлинику. При этом победитель тендера должен передать городу всю социальную инфраструктуру до 2035 года. Кроме того, нужно спроектировать и построить дорогу до улиц Коммунстроевской и Автогенной .