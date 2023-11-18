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Частные дома пойдут под снос

В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники

18 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Частные дома пойдут под снос

В Новосибирске снесут 350 домов на Кирова для строительства ЖК

В Новосибирске в рамках комплексного развития территории создадут новый ЖК в Октябрьском районе. При этом будет снесено 350 домов в частном секторе.

Как сообщает Ngs.ru, в областной столице объявили конкурс на застройку участка в районе улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города. Общая площадь застройки составит 21,6 гектара.

При этом застройщик должен инвестировать не менее 34 миллиардов рублей в расселение территории, предоставить справку о наличии денежных средств на эксроу-счете и сохранить водонапорную башню. После расселения и сноса 350 домов в частном секторе на его месте должен появиться жилой комплекс комфорт-класса.

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На новом месте нужно построить школу на 1100 мест, детский сад на 320 мест и поликлинику. При этом победитель тендера должен передать городу всю социальную инфраструктуру до 2035 года. Кроме того, нужно спроектировать и построить дорогу до улиц Коммунстроевской и Автогенной .

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#Новосибирск#Строительство#Конкурс#Снос#Жилой комплекс#Частный сектор#Александр Ляхов#Тендер
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