В Новосибирске сняли шоу «Откуда ты?» со стендапершей Зоей Яровицыной

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Как сообщают «Новосибирские новости», уроженка Новосибирска посетила школу №160 и встретилась там с одноклассником. При этом звезда женского юмора призналась, что хорошо училась.
«Почти отличница, Были и четверки по математике. У нас было не очень богатое детство, но мы стали людьми. И нам вместе не скучно», — отметила Зоя Яровицына.
Также сибирячка встретилась с сестрой, побывала в котокафе «Мурчим» и выступила в ККК имени Маяковского.