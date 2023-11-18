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Зоя Яровицына посетила Новосибирск

В Новосибирске сняли шоу «Откуда ты?» со стендапершей Зоей Яровицыной

18 ноября 2023, 10:55
Фото: nsknews.info
Зоя Яровицына посетила Новосибирск

В Новосибирске сняли выпуск шоу со стендап-комиком Зоей Яровицыной

В Новосибирске начались съемки шоу «Откуда ты?», посвященные битве известных земляков за успешную карьеру в Москве. Первой героиней проекта стала звезда стендап-юмора Зоя Яровицына.

Как сообщают «Новосибирские новости», уроженка Новосибирска посетила школу №160 и встретилась там с одноклассником. При этом звезда женского юмора призналась, что хорошо училась.

«Почти отличница, Были и четверки по математике. У нас было не очень богатое детство, но мы стали людьми. И нам вместе не скучно», — отметила Зоя Яровицына.

Также сибирячка встретилась с сестрой, побывала в котокафе «Мурчим» и выступила в ККК имени Маяковского.

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