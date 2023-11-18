В Сахалинской области утилизируют 26 затонувших кораблей до конца 2023 года

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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К середине ноября только с территории вокруг Северо-Курильского района вывезли около 250 тонн металлолома. Останки затонувших судов пойдут на переработку. В акватории острова Парамушир продолжается масштабная работа по очистке морского дна. Помимо этого, специалисты трудятся в Корсаковском и Невельском районах. За ближайшие два года необходимо утилизировать 28 затонувших кораблей, причем 26 из них — до конца текущего года. На эти цели направят около 134 млн рублей. Около четверти суммы Сахалинской области компенсируют из федерального бюджета.
«Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами амбициозные цели по наращиванию темпов утилизации затонувших кораблей. Сегодня Сахалинская область показывает один из лучших результатов в стране. Что касается именно Северо-Курильского района, одна из сложностей состоит в том, что в районе отсутствует лицензируемый пункт приема металлолома, это влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос открытия в муниципалитете пункта приема металлолома до конца текущего года, это значительно упростит процесс утилизации», — поделился и. О. Министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Затонувшие суда в акваториях не только представляют опасность для судоходства, но и портят внешний вид, а также оказывают негативное влияние на экологию. Однако теперь эта ситуация улучшается: Сахалинская область получила федеральную поддержку и уже не первый год ведет масштабное очищение акватории вокруг островов.
«Я всю жизнь живу в Северо-Курильске, корабли никто не хотел убирать — никому не было до этого дела. Здорово, что сейчас на это обратили внимание. Нужная работа и важная», — считает жительница острова Парамушир Алла Александровна.
В 2023 году минтранс Сахалинской области существенно нарастил объем работ по утилизации затонувших судов. Если в прошлом году из островных акваторий удалили 4 объекта, то в текущем — уже 15. Всего до конца года планируется утилизировать останки 26 судов.
Основные работы сейчас продолжаются в Северо-Курильске, Корсаковском и Невельском районах. Утилизация затонувших судов ведется в рамках масштабного федерального проекта «Генеральная уборка» при поддержке президента РФ Владимира Путина и профильных ведомств страны.