Бесплатный билет в Мьянму получил 8-миллионный пассажир аэропорта «Толмачево»

Восьмимиллионный пассажир был отмечен в аэропорту Толмачево 9 ноября 2023 года. Им стала Анна Богомолова, вылетавшая в Москву. Девушка получила сертификат на перелет из Новосибирска в Мьянму (Новосибирск-Мандалай-Ягон), а также сувениры и сертификат на обслуживание в VIP-зале. Этот год стал для аэропорта рекордным по количеству пассажиров.