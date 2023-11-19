Бесплатный билет в Мьянму получил 8-миллионный пассажир аэропорта «Толмачево»

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Восьмимиллионный пассажир был отмечен в аэропорту Толмачево 9 ноября 2023 года. Им стала Анна Богомолова, вылетавшая в Москву. Девушка получила сертификат на перелет из Новосибирска в Мьянму (Новосибирск-Мандалай-Ягон), а также сувениры и сертификат на обслуживание в VIP-зале. Этот год стал для аэропорта рекордным по количеству пассажиров.
Перелеты в Мьянму из Новосибирска стали доступны этой осенью после 30-летнего перерыва. Рейс выполняется в Международный аэропорт Аль-Мактум раз в неделю по средам, обратный рейс также раз в неделю по четвергам.