atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Аэропорт Толмачево

Бесплатный билет в Мьянму получил 8-миллионный пассажир аэропорта «Толмачево»

19 ноября 2023, 04:36
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Аэропорт Толмачево
8-миллионным пассажиром аэропорта «Толмачево» стала Анна Богомолова, летевшая в Москву. Ей достался билет на отдых стоимостью 50 тысяч рублей и несколько других ценных призов.

Восьмимиллионный пассажир был отмечен в аэропорту Толмачево 9 ноября 2023 года. Им стала Анна Богомолова, вылетавшая в Москву. Девушка получила сертификат на перелет из Новосибирска в Мьянму (Новосибирск-Мандалай-Ягон), а также сувениры и сертификат на обслуживание в VIP-зале. Этот год стал для аэропорта рекордным по количеству пассажиров.

Перелеты в Мьянму из Новосибирска стали доступны этой осенью после 30-летнего перерыва. Рейс выполняется в Международный аэропорт Аль-Мактум раз в неделю по средам, обратный рейс также раз в неделю по четвергам.

Читайте также:
Новосибирцы бросают машины, не доезжая до аэропортаСамую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в НовосибирскеФанаты исполнителя MAYOT устроили давку перед его концертом в «Гастрохолле»
#Новосибирск#Новосибирская область#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
17 ноября, 06:57
«Избегайте парок»: новосибирский стилист Хохлова рассказала о главных трендах зимы
Вчера, 11:19
В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники
Вчера, 11:48
В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем
Вчера, 13:30
Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб
17 ноября, 06:07
Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города
17 ноября, 09:51