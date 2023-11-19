Чудовищные последствия урагана: упавшие деревья, сорванные крыши и перевернутые авто

В Кемеровской области в Новокузнецке в подобной ситуации 19 ноября погибли два человека — они находились в машине, на которую упало дерево, спасти их не удалось. Двоим пассажирам в том же автомобиле, находившимся на заднем сиденье, оказали медицинскую помощь.