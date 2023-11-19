Чудовищные последствия урагана: упавшие деревья, сорванные крыши и перевернутые авто

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В центре Новосибирска упал металлический забор у сквера «Крылья Сибири», который реконструирует S7. Забор стоит там с лета, его должны были убрать до Нового года, но его снесли порывы ночного ветра.
Также в городе замечены упавшие дорожные знаки и покосившийся светофор. У дома на ул. Невельского, 19 на красный кроссовер упало дерево, сообщают подписчики группы АСТ-54 «Вконтакте».
В Заельцовском районе на две припаркованные машины упала береза — серьезно повреждены оба автомобиля. Дерево было аварийным, но убрать его до урагана не успели. Инцидент произошел на улице Охотская у дома №88/3.
В Кемеровской области в Новокузнецке в подобной ситуации 19 ноября погибли два человека — они находились в машине, на которую упало дерево, спасти их не удалось. Двоим пассажирам в том же автомобиле, находившимся на заднем сиденье, оказали медицинскую помощь.
Также в Новокузнецке женщину полностью накрыла вывеска магазина «Спортмастер», с травмами средней тяжести 59-летняя женщина доставлена в больницу.
Из-за отключений электричества из шахт были выведены рабочие в Кузбассе, сообщает министр угольной промышленности Олег Токарев на официальной странице администрации «ВКонтакте».
В Барнауле из-за разрушений на рынке по адресу ул. Космонавтов, 59, рынок закрыли на несколько дней. В Алтайском крае у Новороманово от ветра перевернулась груженая товаром «Газель», водитель отделался испугом, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» Вконтакте.
В Бийске ветром снесло купол на Соборе Казанской Божьей матери, а также несколько крупных вывесок, к счастью, никто не пострадал. Падающие деревья разрушили несколько автомобилей в городе.
Во время наиболее сильных порывов ветра произошло отключение электроэнергии в Тогучинском, Барабинском, Кыштовском и Искитимском районах Новосибирской области, дважды в течение дня пропадал свет в домах Бердска.