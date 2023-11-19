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У Сквера "Крылья Сибири" упал забор, который ставили на время реконструкции

Чудовищные последствия урагана: упавшие деревья, сорванные крыши и перевернутые авто

19 ноября 2023, 13:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
У Сквера "Крылья Сибири" упал забор, который ставили на время реконструкции
В Новосибирской области в ночь на 19 ноября начался штормовой ветер, порывы которого местами доходили до 35 м/с — ветер срывал крыши, валил деревья и заборы. Смотрим последствия, которые оставил после себя ураган.

В центре Новосибирска упал металлический забор у сквера «Крылья Сибири», который реконструирует S7. Забор стоит там с лета, его должны были убрать до Нового года, но его снесли порывы ночного ветра.

Также в городе замечены упавшие дорожные знаки и покосившийся светофор. У дома на ул. Невельского, 19 на красный кроссовер упало дерево, сообщают подписчики группы АСТ-54 «Вконтакте».

Дерево упало на кроссовер у дома №19 на ул. Невельского.Дерево упало на кроссовер у дома №19 на ул. Невельского.
Береза упала на автомобиль в Новосибирске в Заельцовском районе.Береза упала на автомобиль в Новосибирске в Заельцовском районе.
Дерево упало на кроссовер у дома №19 на ул. Невельского.
Фото: Группа ВК "АСт-54".

В Заельцовском районе на две припаркованные машины упала береза — серьезно повреждены оба автомобиля. Дерево было аварийным, но убрать его до урагана не успели. Инцидент произошел на улице Охотская у дома №88/3.

В Новосибирске штормовой ветер повалил березу: серьезно повреждены два автомобиля
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В Кемеровской области в Новокузнецке в подобной ситуации 19 ноября погибли два человека — они находились в машине, на которую упало дерево, спасти их не удалось. Двоим пассажирам в том же автомобиле, находившимся на заднем сиденье, оказали медицинскую помощь.

Также в Новокузнецке женщину полностью накрыла вывеска магазина «Спортмастер», с травмами средней тяжести 59-летняя женщина доставлена в больницу.

Из-за отключений электричества из шахт были выведены рабочие в Кузбассе, сообщает министр угольной промышленности Олег Токарев на официальной странице администрации «ВКонтакте».

Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке.Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке.
Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке.
Фото: Группа ВК "Инцидент Новокузнецк".

В Барнауле из-за разрушений на рынке по адресу ул. Космонавтов, 59, рынок закрыли на несколько дней. В Алтайском крае у Новороманово от ветра перевернулась груженая товаром «Газель», водитель отделался испугом, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» Вконтакте.

"Газель" перевернулась от ветра 19 ноября."Газель" перевернулась от ветра 19 ноября.
"Газель" перевернулась от ветра 19 ноября.
Фото: Группа ВК "Инцидент Барнаул".

В Бийске ветром снесло купол на Соборе Казанской Божьей матери, а также несколько крупных вывесок, к счастью, никто не пострадал. Падающие деревья разрушили несколько автомобилей в городе.

Упала от ветра вывеска на магазине "Пятерочка" в Бийске.Упала от ветра вывеска на магазине "Пятерочка" в Бийске.
Упала от ветра вывеска на магазине "Пятерочка" в Бийске.
Фото: Группа ВК "ЧП Бийск".

Во время наиболее сильных порывов ветра произошло отключение электроэнергии в Тогучинском, Барабинском, Кыштовском и Искитимском районах Новосибирской области, дважды в течение дня пропадал свет в домах Бердска.

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#Ольга Храмушкина
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