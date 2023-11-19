День артиллерии 2023 в России: когда поздравлять артиллеристов и ракетчиков

Изначально праздник — под названием День артиллерии — был введен согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Датой было выбрано 19 ноября — и неслучайно. Именно в этот день, в 1942 году было принято решение о начале операции «Уран», ознаменовавшей контрнаступление в Сталинградском сражении. Боевые действия велись сразу с трех фронтов: Юго-Западного (под командованием генерала Николая Ватутина), Сталинградского (генерал Андрей Еременко) и Донского (генерал Константин Рокоссовский), координация осуществлялась генералом Александром Василевским. Именно благодаря артиллерии, в том числе, удалось добиться полного разгрома 6-й армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и коренного перелома в Великой Отечественной войне.