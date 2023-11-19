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Ракетные войска и артиллерия уважаемы в Вооруженных силах РФ

День артиллерии 2023 в России: когда поздравлять артиллеристов и ракетчиков

19 ноября 2023, 01:23
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Ракетные войска и артиллерия уважаемы в Вооруженных силах РФ
19 ноября 2023 года в России официально отметят День ракетных войск и артиллерии. В этот день принято поздравлять военнослужащих, имевших (или имеющих) отношение к данным родам войск. О том, как новосибирцам правильно поздравлять знакомых артиллеристов и ракетчиков — в материале Atas.Info.

День ракетных войск и артиллерии — история праздника

Изначально праздник — под названием День артиллерии — был введен согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Датой было выбрано 19 ноября — и неслучайно. Именно в этот день, в 1942 году было принято решение о начале операции «Уран», ознаменовавшей контрнаступление в Сталинградском сражении. Боевые действия велись сразу с трех фронтов: Юго-Западного (под командованием генерала Николая Ватутина), Сталинградского (генерал Андрей Еременко) и Донского (генерал Константин Рокоссовский), координация осуществлялась генералом Александром Василевским. Именно благодаря артиллерии, в том числе, удалось добиться полного разгрома 6-й армии генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса и коренного перелома в Великой Отечественной войне.

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Стоит напомнить и об уважении к артиллерийским войскам лично Иосифа Сталина.

«А что такое современная война — интересный вопрос, чего она требует? Она требует массовой артиллерии. В современной войне артиллерия — это Бог… Кто хочет перестроиться на новый, современный лад, должен понять — артиллерия решает судьбу войны. И поэтому разговоры, что нужно стрелять по цели, а не по площади, жалеть снаряды — это несусветная глупость, которая может загубить дело. Если нужно в день дать 400–500 снарядов, чтобы разбить тыл противника, передовой край противника разбить, чтобы он не был спокоен, чтобы он не мог спать, — нужно не жалеть снарядов и патронов […]. Вот что значит артиллерия. Артиллерия — первое дело», — заявил глава советского государства 17 апреля 1940 года во время выступления на совещании начальствующего состава Красной Армии.

В 1961 году были созданы ракетные войска. Данный род войск образовали на основе артиллерии и ракетных формирований Сухопутных войск СССР. После этого праздник получил свое нынешнее название. В 1988 году было принято решение отмечать дату в третье воскресенье ноября, однако с 2006 года традицию вновь вернули.

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День ракетных войск и артиллерии — как поздравить

Основной традицией праздника является возложение венков к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В церемонии принимают участие действующие военнослужащие и ветераны, рота Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и школьники-кадеты. Также на местах могут устраиваться военные парады и смотры. Завершается мероприятие артиллерийским салютом.

В этот день могут встретиться и сослуживцы, чтобы вспомнить былое. Или просто помолчать и оглянуться в прошлое с ностальгией. Если у вас имеется знакомый военнослужащий — бывший или нынешний — из данного рода войск, то просто поздравьте его самыми теплыми словами. И пожмите руку.

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