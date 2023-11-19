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Меры контроля усилили в метро Новосибирска из-за высокой угрозы

Меры контроля усилили в метро Новосибирска из-за высокой угрозы

19 ноября 2023, 08:32
Фото: Федор Ганненко / atas.info
19 ноября в Новосибирске в метро досматривают всех пассажиров с портфелями и сумками.

Сегодня всех пассажиров метро в Новосибирске даже с самыми маленькими портфелями и сумками просят пройти в пункт досмотра, чтобы проверить содержимое. На всех станциях метрополитена усилены меры контроля, стоит полиция. Сотрудница пункта досмотра на станции метро «Заельцовская» на вопрос корреспондента Атас.Инфо, с чем связана такая ситуация, ответила, что «меры контроля усилены в связи с высокой угрозой».

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