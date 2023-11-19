Ночной ураган повалил железный забор с бетонными блоками в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 06:01
Сегодня ночью в Новосибирске порывы ветра достигали 25-27 м/с — такой силы не выдержал даже железный строительный забор, укрепленный бетонными блоками. Забор огораживает сквер «Крылья Сибири», который находится на реконструкции.
На встрече с мэром Анатолием Локтем корреспондент Атас.Инфо задал вопрос, будет ли забор убран в этом году, и получил ответ, что подрядчик, компания S7 обещает убрать забор и завершить реконструкцию до Нового года. Получилось, что ветер «убрал» забор за месяц до этого срока.
Во время реконструкции этим летом пешеходам не оставили места для прохода — они вынуждены были идти по проезжей части вдоль забора. Мэр Новосибирска писал об этом у себя на странице в ВК: «К сожалению, некоторые горожане обходят стройку по проезжей части. Это небезопасно! Приношу новосибирцам извинения за предоставленные на время работ неудобства и призываю соблюдать правила дорожного движения, не выходить на дорогу и пользоваться безопасным обходом!»
Атас.Инфо писал о том, что оставленный для прохода участок у дома по адресу ул. Орджоникидзе, 18 слишком узкий, после чего проход у дома был расширен.
Проект реконструкции сквера «Крылья Сибири» был представлен новосибирцам этим летом.