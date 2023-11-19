Ночной ураган повалил железный забор с бетонными блоками в центре Новосибирска

Во время реконструкции этим летом пешеходам не оставили места для прохода — они вынуждены были идти по проезжей части вдоль забора. Мэр Новосибирска писал об этом у себя на странице в ВК: «К сожалению, некоторые горожане обходят стройку по проезжей части. Это небезопасно! Приношу новосибирцам извинения за предоставленные на время работ неудобства и призываю соблюдать правила дорожного движения, не выходить на дорогу и пользоваться безопасным обходом!»