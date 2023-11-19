Новосибирский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в Суперлиге по волейболу

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Волейболистам новосибирской волейбольной команды «Локомотив» удалось обыграть питерских спортсменов из команды «Зенит» в шестом туре мужской российской Суперлиги, матч прошел 18 ноября в Новосибирске на стадионе «Локомотив-Арена».
Новосибирцы выиграли вчистую со счетом 3:0, было разыграно три партии, которые завершились счетом 25:23, 25:13, 25:23. В чемпионате для нашей команды это пятая победа из шести возможных, благодаря данному выигрышу «Локомотив» находится наверху турнирной таблицы.
Спортсмены ХК «Сибирь» сдали анализы на рак перед матчем.