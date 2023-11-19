atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Волейбольный матч "Локомотив" - "Зенит" прошел 18 ноября в Новосибирске в "Локомотив-Арена".

Новосибирский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в Суперлиге по волейболу

19 ноября 2023, 05:04
Фото: nplod.ru
Волейбольный матч "Локомотив" - "Зенит" прошел 18 ноября в Новосибирске в "Локомотив-Арена".
Выиграли вчистую со счетом 3:0 — новосибирские волейболисты обыграли команду «Зенит» из Санкт-Петербурга, победив подряд в трех партиях.

Волейболистам новосибирской волейбольной команды «Локомотив» удалось обыграть питерских спортсменов из команды «Зенит» в шестом туре мужской российской Суперлиги, матч прошел 18 ноября в Новосибирске на стадионе «Локомотив-Арена».

Новосибирцы выиграли вчистую со счетом 3:0, было разыграно три партии, которые завершились счетом 25:23, 25:13, 25:23. В чемпионате для нашей команды это пятая победа из шести возможных, благодаря данному выигрышу «Локомотив» находится наверху турнирной таблицы.

В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем
Узнать подробнее

Спортсмены ХК «Сибирь» сдали анализы на рак перед матчем.

Читайте также:
100-летие российского волейбола — что сделали в Новосибирске к круглой датеБесплатный билет в Мьянму получил 8-миллионный пассажир аэропорта «Толмачево»Самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в Новосибирске
#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Локомотив — Арена#Волейбол
Подпишитесь
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
17 ноября, 06:57
«Избегайте парок»: новосибирский стилист Хохлова рассказала о главных трендах зимы
Вчера, 11:19
В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники
Вчера, 11:48
В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем
Вчера, 13:30
Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб
17 ноября, 06:07
Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города
17 ноября, 09:51