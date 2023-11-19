Новосибирский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в Суперлиге по волейболу

Новосибирцы выиграли вчистую со счетом 3:0, было разыграно три партии, которые завершились счетом 25:23, 25:13, 25:23. В чемпионате для нашей команды это пятая победа из шести возможных, благодаря данному выигрышу «Локомотив» находится наверху турнирной таблицы.