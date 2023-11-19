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Конкурс красоты и творчества "Мисс УИС" прошел в администрации Дзержинского района.

Самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в Новосибирске

19 ноября 2023, 03:41
Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области
Конкурс красоты и творчества "Мисс УИС" прошел в администрации Дзержинского района.
Шестнадцать девушек из разных учреждений уголовно-исполнительной системы Новосибирской области сразились за титул «Мисс УИС» в четырех испытаниях конкурса красоты. В результате испытаний стала известна победительница первого этапа Седьмого Всероссийского конкурса «Мисс УИС».

В администрации Дзержинского района города Новосибирска прошел конкурс творчества и красоты «Мисс УИС», сообщает сайт ГУФСИН Новосибирской области. Конкурс включал в себя творческие задания, в которых участницы должны были раскрыть свои таланты и представить свою профессию. Участницам пришлось непросто — их выступления оценивали профессиональные артисты и педагоги по вокалу, солистка балета, а также победительница прошлых этапов конкурса.

Победительницей первого этапа "Мисс УИС" стала Татьяна Шевнина.Победительницей первого этапа "Мисс УИС" стала Татьяна Шевнина.
Победительницей первого этапа "Мисс УИС" стала Татьяна Шевнина.
Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Первый этап конкурса завершился дефиле в вечерних платьях. В результате по мнению жюри в первом этапе конкурса победила прапорщик внутренней службы Татьяна Шевнина, которая работает техником отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работ в отделе инженерно-технических средств охраны и надзора ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Новосибирской области.

Чемпионкой России по боксу стала сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска
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Побеждают сотрудницы ГУФСИН и в спортивных соревнованиях — одна из них недавно стала чемпионкой России по боксу.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#ГУФСИН#Конкурс красоты
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