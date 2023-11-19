Самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:41
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В администрации Дзержинского района города Новосибирска прошел конкурс творчества и красоты «Мисс УИС», сообщает сайт ГУФСИН Новосибирской области. Конкурс включал в себя творческие задания, в которых участницы должны были раскрыть свои таланты и представить свою профессию. Участницам пришлось непросто — их выступления оценивали профессиональные артисты и педагоги по вокалу, солистка балета, а также победительница прошлых этапов конкурса.
Первый этап конкурса завершился дефиле в вечерних платьях. В результате по мнению жюри в первом этапе конкурса победила прапорщик внутренней службы Татьяна Шевнина, которая работает техником отделения монтажных, пусконаладочных, регламентных и ремонтных работ в отделе инженерно-технических средств охраны и надзора ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Новосибирской области.
Побеждают сотрудницы ГУФСИН и в спортивных соревнованиях — одна из них недавно стала чемпионкой России по боксу.