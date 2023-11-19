Самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в Новосибирске

В администрации Дзержинского района города Новосибирска прошел конкурс творчества и красоты «Мисс УИС», сообщает сайт ГУФСИН Новосибирской области. Конкурс включал в себя творческие задания, в которых участницы должны были раскрыть свои таланты и представить свою профессию. Участницам пришлось непросто — их выступления оценивали профессиональные артисты и педагоги по вокалу, солистка балета, а также победительница прошлых этапов конкурса.