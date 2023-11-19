ТОП-менеджеры поспорили на коньяк за 400 тыс рублей из-за успеха «Чижика»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Прошедшая в Новосибирске встреча топ-менеджеров крупных торговых сетей завершилась спором. Одной из главных тем стало развитие в Новосибирске новой для города сети «Чижик». Владельцы сети — группа X5, которая также управляет сетью «Пятерочка».
Руководитель компании «Красный Яр» Михаил Климович считает, что покупатели даже несмотря на низкие цены, все равно предпочтут дискаунтерам обычные супермаркеты у дома в большинстве случаев. Он обосновал это необходимым уровнем комфорта в процессе совершения покупок.
В то же время, Ярослав Шиллер, гендиректор «Х5 Group Восточная Сибирь» заявил, что сегодняшние дискаунтеры дают покупателю необходимый уровень комфорта, но самое главное — это низкие цены и очень широкий ассортимент, в котором практически каждый покупатель может удовлетворить свои потребности.
Виктор Шкуренко, владелец омских сетей «Низкоцен» и «Победа» считает, что новый формат дискаунтера в России уже есть, это магазин «Светофор», который новосибирцы называют «нищемаркет».
Так как в России в последние годы не отмечается рост доходов у населения, 20-30% людей могут себе позволить покупки только в магазинах уровня «Светофор», который очень точно работает со своей целевой аудиторией, отмечает ngs.ru. Уверенный в успехе «Светофора» Виктор Шкуренко предложил Ярославу Шиллеру поспорить, что за пять лет новому дискаунтеру «Чижик» не удастся обогнать «Светофор». В результате стороны заключили пари на бутылку «Луи тринадцатого», стоимость которой в России составляет около 400 тысяч рублей.
Основатель торговой сети «Аникс» из Бийска Юрий Никитин считает, что в Сибири люди не экономят на еде настолько, чтобы дискаунтеры стали преимущественным местом для покупки продуктов. По его мнению, сибирякам свойственно устраивать из покупки еды праздник, именно поэтому многие зародившиеся в кризис дискаунтеры в период более стабильной экономики перешли в модель работы обычных супермаркетов у дома.
В Новосибирске назвали имена владельцев легендарных заводов.