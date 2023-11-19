atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Магазин "Ашан" в Новосибирске на ул. Ватутина.

ТОП-менеджеры поспорили на коньяк за 400 тыс рублей из-за успеха «Чижика»

19 ноября 2023, 07:10
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Магазин "Ашан" в Новосибирске на ул. Ватутина.
На встрече топ-менеджеров торговых сетей завязался спор, обгонит ли новая для Новосибирска сеть дискаунтеров «Чижик» уже известный сибирякам «Светофор», на кону спора дорогой коньяк, стоимость которого составляет около 400 тысяч рублей.

Прошедшая в Новосибирске встреча топ-менеджеров крупных торговых сетей завершилась спором. Одной из главных тем стало развитие в Новосибирске новой для города сети «Чижик». Владельцы сети — группа X5, которая также управляет сетью «Пятерочка».

Руководитель компании «Красный Яр» Михаил Климович считает, что покупатели даже несмотря на низкие цены, все равно предпочтут дискаунтерам обычные супермаркеты у дома в большинстве случаев. Он обосновал это необходимым уровнем комфорта в процессе совершения покупок.

В то же время, Ярослав Шиллер, гендиректор «Х5 Group Восточная Сибирь» заявил, что сегодняшние дискаунтеры дают покупателю необходимый уровень комфорта, но самое главное — это низкие цены и очень широкий ассортимент, в котором практически каждый покупатель может удовлетворить свои потребности.

Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии
Узнать подробнее

Виктор Шкуренко, владелец омских сетей «Низкоцен» и «Победа» считает, что новый формат дискаунтера в России уже есть, это магазин «Светофор», который новосибирцы называют «нищемаркет».

Так как в России в последние годы не отмечается рост доходов у населения, 20-30% людей могут себе позволить покупки только в магазинах уровня «Светофор», который очень точно работает со своей целевой аудиторией, отмечает ngs.ru. Уверенный в успехе «Светофора» Виктор Шкуренко предложил Ярославу Шиллеру поспорить, что за пять лет новому дискаунтеру «Чижик» не удастся обогнать «Светофор». В результате стороны заключили пари на бутылку «Луи тринадцатого», стоимость которой в России составляет около 400 тысяч рублей.

Основатель торговой сети «Аникс» из Бийска Юрий Никитин считает, что в Сибири люди не экономят на еде настолько, чтобы дискаунтеры стали преимущественным местом для покупки продуктов. По его мнению, сибирякам свойственно устраивать из покупки еды праздник, именно поэтому многие зародившиеся в кризис дискаунтеры в период более стабильной экономики перешли в модель работы обычных супермаркетов у дома.

Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Узнать подробнее

В Новосибирске назвали имена владельцев легендарных заводов.

Читайте также:
В Новосибирске откроют первые дискаунтеры «Чижик» 20 октябряКому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцевНочной ураган повалил железный забор с бетонными блоками в центре Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Торговые сети#Ольга Храмушкина#Владельцы#Дискаунтеры
Подпишитесь
Мост раздора: как и почему заВИСла работа над крупнейшим проектом в Новосибирске
17 ноября, 06:57
«Избегайте парок»: новосибирский стилист Хохлова рассказала о главных трендах зимы
Вчера, 11:19
В Новосибирске снесут 350 домов ради детского сада и поликлиники
Вчера, 11:48
В Новосибирске болельщики ХК «Сибирь» проверились на рак простаты перед матчем
Вчера, 13:30
Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб
17 ноября, 06:07
Груз 200 на улице Ленина: новосибирцев возмутили «гробы» посреди города
17 ноября, 09:51