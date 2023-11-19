ТОП-менеджеры поспорили на коньяк за 400 тыс рублей из-за успеха «Чижика»

Так как в России в последние годы не отмечается рост доходов у населения, 20-30% людей могут себе позволить покупки только в магазинах уровня «Светофор», который очень точно работает со своей целевой аудиторией, отмечает ngs.ru. Уверенный в успехе «Светофора» Виктор Шкуренко предложил Ярославу Шиллеру поспорить, что за пять лет новому дискаунтеру «Чижик» не удастся обогнать «Светофор». В результате стороны заключили пари на бутылку «Луи тринадцатого», стоимость которой в России составляет около 400 тысяч рублей.