В Новосибирске штормовой ветер повалил березу: серьезно повреждены два автомобиля

Как пишут «Вести Новосибирск», владелица одной из машин Эльза Сафрайдер рассказала, что эта береза упасть могла в любой момент, так как дерево находилось в аварийном состоянии. Заявление об этом было отправлено в администрацию старшей по дому 19 октября 2023 года, его должны были рассмотреть в течение полугода.