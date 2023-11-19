В Новосибирске штормовой ветер повалил березу: серьезно повреждены два автомобиля

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Последствия шторма во дворе дома на ул. Охотская 88/3 в Заельцовском районе Новосибирска выглядят очень пугающе — на стоящие на парковке машины рухнула береза. Ствол дерева разбил лобовое стекло близко стоящего автомобиля и зацепил еще одну припаркованную рядом машину. Оба автомобиля получили серьезные поврежедния.
Как пишут «Вести Новосибирск», владелица одной из машин Эльза Сафрайдер рассказала, что эта береза упасть могла в любой момент, так как дерево находилось в аварийном состоянии. Заявление об этом было отправлено в администрацию старшей по дому 19 октября 2023 года, его должны были рассмотреть в течение полугода.
Правоохранители уже побывали на месте происшествия. Помощь пострадавшим оказали сотрудники аварийной службы.
В центре Новосибирска от ветра упал металлический забор, укрепленный бетонными блоками.