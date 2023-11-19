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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 13:18

Береза упала на автомобиль в Заельцовском районе Новосибирска.

В Новосибирске штормовой ветер повалил березу: серьезно повреждены два автомобиля

19 ноября 2023, 10:58
Фото: Группа ВК "АСТ-54"
Береза упала на автомобиль в Заельцовском районе Новосибирска.
Береза упала и повредила несколько машин, не выдержав штормового ветра, порывы которого достигали 35 м/с.

Последствия шторма во дворе дома на ул. Охотская 88/3 в Заельцовском районе Новосибирска выглядят очень пугающе — на стоящие на парковке машины рухнула береза. Ствол дерева разбил лобовое стекло близко стоящего автомобиля и зацепил еще одну припаркованную рядом машину. Оба автомобиля получили серьезные поврежедния.

Как пишут «Вести Новосибирск», владелица одной из машин Эльза Сафрайдер рассказала, что эта береза упасть могла в любой момент, так как дерево находилось в аварийном состоянии. Заявление об этом было отправлено в администрацию старшей по дому 19 октября 2023 года, его должны были рассмотреть в течение полугода.

Правоохранители уже побывали на месте происшествия. Помощь пострадавшим оказали сотрудники аварийной службы.

Ночной ураган повалил железный забор с бетонными блоками в центре Новосибирска
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В центре Новосибирска от ветра упал металлический забор, укрепленный бетонными блоками.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Дерево#Ольга Храмушкина
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