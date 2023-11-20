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До суда дошло дело 74-летнего новосибирского адвоката о даче взятки судье

Адвокат из Новосибирска обещал закрыть уголовное дело за 1 млн и попался на взятке

20 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI

До суда дошло дело 74-летнего новосибирского адвоката о даче взятки судье

В суд передали дело адвоката, которого обвиняют в мошенничестве. Подробности сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, адвокат запросил со своего подзащитного 1 млн рублей в качестве взятки для судьи, чтобы тот вынес оправдательный приговор.

19 сентября он был задержан при попытке передачи судье части денег, в размере 100 тысяч рублей. Клиентом защитника был бывший директор филиала «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ. Подзащитного также обвиняют в даче взятки.

Против 74-летнего адвоката возбудили уголовное дело за попытку мошенничества в особо крупном размере. Он находится в СИЗО. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Взятка#Эмилия Губарева
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