Адвокат из Новосибирска обещал закрыть уголовное дело за 1 млн и попался на взятке

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:33
По данным следствия, адвокат запросил со своего подзащитного 1 млн рублей в качестве взятки для судьи, чтобы тот вынес оправдательный приговор.
19 сентября он был задержан при попытке передачи судье части денег, в размере 100 тысяч рублей. Клиентом защитника был бывший директор филиала «Новосибирскавтодор» Черепановское ДРСУ. Подзащитного также обвиняют в даче взятки.
Против 74-летнего адвоката возбудили уголовное дело за попытку мошенничества в особо крупном размере. Он находится в СИЗО. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.