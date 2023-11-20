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Актера из Новосибирска Никиту Зубкова забрали в армию

Актера из Новосибирска Никиту Зубкова забрали в армию

20 ноября 2023, 01:35
Фото: Midjourney
Новосибирский актер театра «На левом берегу» Никита Зубков отправился на службу в армию, о чем сообщили в ВК-группе театра.

Актер Новосибирского драматического театра «На левом берегу» Никита Зубков сыграл свой последний в этом году спектакль, так как его призвали на военную службу.

«Вчера в спектакле „Свидание“ Никита Зубков вышел на нашу сцену в последний раз в этом сезоне. Никита отправляется на срочную военную службу. Служи нашей Родине смело и доблестно! Будем ждать твоего возвращения домой», — написали его коллеги в соцсетях.

Артист стал частью труппы осенью 2022 года. Он окончил Новосибирский государственный театральный институт. Последние спектакли Зубкова — «Цилиндр», «Рыцарские страсти», «Мухо Цокотуху, „Кот в сапогах“.

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