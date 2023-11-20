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Андрей Травников выразил соболезнования родным экс-губернатора Амана Тулеева

Андрей Травников выразил соболезнования родным экс-губернатора Амана Тулеева

20 ноября 2023, 07:12
Фото: Аман Тулеев/ВК
На 80-м году жизни скончался Аман Гумирович Тулеев: он долгое время был губернатором Кемеровской области. Глава Новосибирской области выразил соболезнования его родным и близким.

Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет 20 ноября в 7:30 в госпитале ветеранов войн. 19 октября 1997 года Тулеев стал победителем губернаторских выборов. Он покинул пост 1 апреля 2018 года, после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». После того, как он ушел в отставку, он занимал пост спикера областного совета депутатов, а в сентябре его назначили ректором КРИРПО.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Тулеев возглавил Кузбасс в сложный для нашей страны период.

«Под его руководством этот шахтерский край получил новый виток развития. Промышленные предприятия заработали с удвоенной силой, был преодолен серьезный кризис, который к тому моменту сложился в угольной отрасли. Аман Гумирович руководил регионом более 20 лет. Это действительно человек-эпоха, а его уход — невосполнимая утрата для всех нас. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — отметил губернатор.
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