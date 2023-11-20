Андрей Травников выразил соболезнования родным экс-губернатора Амана Тулеева

Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет 20 ноября в 7:30 в госпитале ветеранов войн. 19 октября 1997 года Тулеев стал победителем губернаторских выборов. Он покинул пост 1 апреля 2018 года, после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». После того, как он ушел в отставку, он занимал пост спикера областного совета депутатов, а в сентябре его назначили ректором КРИРПО.