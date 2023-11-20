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Буцаев: РЭО показал примеры техрешений по обращению с отходами

Буцаев: РЭО показал примеры техрешений по обращению с отходами

20 ноября 2023, 14:58
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» разработала альбом типовых технических решений по обращению с отходами, образующимися в различных отраслях промышленности, совместно с Минпромторгом России.

Издание 56orb.ru сообщает, что в этом альбоме представлены реальные примеры производств по утилизации вторичных ресурсов и их переработки для создания новой продукции. Ранее Российский экологический оператор разработал альбом типовых технических решений по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что в 2021 году был выпущен альбом типовых технических решений для отрасли обращения с промышленными и потребительскими отходами. В нем представлены примеры качественного оборудования, производимого в России. Альбом активно используется органами исполнительной власти российских субъектов, а также инвесторами при планировании проектов по обращению с отходами. В Российском экологическом операторе уверены, что новый альбом также позитивно встретят заинтересованные лица и он будет способствовать повышению осведомленности организаций в использовании вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов.

Альбом типовых технических решений для отрасли обращения с отходами содержит технические решения по обращению с ТКО, которые уже были успешно реализованы в различных отраслях: металлургической, химической, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, производстве строительных материалов, а также в электронике и микроэлектронике. В альбоме представлены 25 уже реализованных проектов по использованию вторсырья и ресурсов, а также 3 проекта, которые на сегодняшний день еще находятся на стадии проектирования.

По словам директора по технологиям Российского экологического оператора Олега Шияновского, в альбоме описана подробная информация о принципиальных технологических схемах объектов по утилизации вторичных ресурсов, местах их реализации, перечне производимой продукции и используемого в технологическом процессе вторичного ресурса и вторичного сырья.

Альбом типовых технических решений разработан Российским экологическим оператором совместно с Министерством промышленности и торговли России в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Отмечается, что альбом соответствует принципам формирования экономики замкнутого цикла.

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