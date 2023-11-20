Буцаев: РЭО показал примеры техрешений по обращению с отходами

Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что в 2021 году был выпущен альбом типовых технических решений для отрасли обращения с промышленными и потребительскими отходами. В нем представлены примеры качественного оборудования, производимого в России. Альбом активно используется органами исполнительной власти российских субъектов, а также инвесторами при планировании проектов по обращению с отходами. В Российском экологическом операторе уверены, что новый альбом также позитивно встретят заинтересованные лица и он будет способствовать повышению осведомленности организаций в использовании вторичных ресурсов и вторичного сырья при реализации проектов.