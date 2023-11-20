Чудовищные последствия урагана в Новосибирской области: 40 тысяч человек без света

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:42
19 ноября в Новосибирской области наблюдался сильнейший ветер до 23 м/с. В связи со стихией, в регионе падали деревья, срывались слабо закрепленные конструкции и многое другое. В Новосибирске ситуация ничем не отличалась.
По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, из-за ветра произошло аварийное отключение электричества в области. Всего под отключение попали 137 населенных пунктов — около 14 тысяч домов с населением около 40 тысяч человек остались без электроснабжения, в том числе 79 социально значимых объектов. Восстановительные работы продолжаются.
На территории шести районов области произошло повреждение кровель 11 зданий, в том числе на 6 значимых объектов.
Кроме того, представитель ведомства напомнил, что 20 ноября в регионе ожидается резкое похолодание. В связи с этим, главам районов поручили проинформировать население о правилах эксплуатации печного отопления и электрообогревателей.