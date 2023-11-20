Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина возглавила штаб Бориса Надеждина

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Независимый депутат городского совета подтвердила работу с Борисом Надеждиным в социальных сетях.
«Провели видеовстречу. Задали вопросы, получили ответы и благословение. Открыли временный штаб. Процесс запущен», — написала Светлана Каверзина в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
По данным ЦИК России, выборы президента России планируется провести в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Борис Надеждин ранее заявил о выставлении своей кандидатуры, соответствующее заявление было им сделано в октябре.
Борис Надеждин с 1997 по 1998 год являлся советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьер-министра Сергея Кириенко, в 1999 году прошел в Госдуму по списку «Союза правых сил». Сотрудничал с партиями «Правое дело» и «Партией роста». В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом.