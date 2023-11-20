Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина возглавила штаб Бориса Надеждина

Борис Надеждин с 1997 по 1998 год являлся советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьер-министра Сергея Кириенко, в 1999 году прошел в Госдуму по списку «Союза правых сил». Сотрудничал с партиями «Правое дело» и «Партией роста». В 2019 году избрался в муниципальный совет Долгопрудного от «Справедливой России», не являясь ее членом.