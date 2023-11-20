Инновационный градусник для смартфона разработали ученые в Новосибирске

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Прибор дистанционного контроля медицинских параметров уже внедрен в производство. Сейчас уникальную разработку новосибирских ученых используют, в частности, для проверки здоровья сотрудников и посетителей в торговых центрах.
«После измерения температуры данные благодаря мобильному приложению сразу же выводятся на экран смартфона, что позволяет сразу же узнать состояние здоровья», — рассказал во время оперативного совещания министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев.
При этом на сайте компании «Рэлсиб» указано, что электронный термометр не является медицинским прибором и в случае ухудшения самочувствия стоит сразу же обратиться к врачу.
Электронный термометр измеряет температуру и передает данные через Bluetooth на смартфон. Для обеспечения необходимой точности измерения зонд необходимо устанавливать в контролируемую среду на глубину не менее 30 мм. Прибор позволяет проводить мониторинг температуры и выводить данные в форме таблицы и графика, архивировать все проведенные процедуры в календарном порядке и отправлять параметры по электронной почте.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что научные разработки способствуют импортозамещению.
«Мы пересобрали все меры поддержки научно-исследовательской деятельности, и не только по линии Миннауки, но и по линии всех остальных отраслевых министерств. Все работаем на импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий в производство на территории нашей области», — заявил глава региона на оперативном совещании.