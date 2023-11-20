Инновационный градусник для смартфона разработали ученые в Новосибирске

Электронный термометр измеряет температуру и передает данные через Bluetooth на смартфон. Для обеспечения необходимой точности измерения зонд необходимо устанавливать в контролируемую среду на глубину не менее 30 мм. Прибор позволяет проводить мониторинг температуры и выводить данные в форме таблицы и графика, архивировать все проведенные процедуры в календарном порядке и отправлять параметры по электронной почте.