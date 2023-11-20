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Новосибирские ученые разработали электронный градусник

Инновационный градусник для смартфона разработали ученые в Новосибирске

20 ноября 2023, 07:00
Фото: Официальный сайт компании «Рэлсиб»
Новосибирские ученые разработали электронный градусник

Новосибирские ученые внедряют уникальные медприборы для импортозамещения

Компания «Рэлсиб» разработала инновационный градусник для измерения температуры. Соответствующие данные передаются на экран смартфона в режиме реального времени.

Прибор дистанционного контроля медицинских параметров уже внедрен в производство. Сейчас уникальную разработку новосибирских ученых используют, в частности, для проверки здоровья сотрудников и посетителей в торговых центрах.

«После измерения температуры данные благодаря мобильному приложению сразу же выводятся на экран смартфона, что позволяет сразу же узнать состояние здоровья», — рассказал во время оперативного совещания министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев.
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При этом на сайте компании «Рэлсиб» указано, что электронный термометр не является медицинским прибором и в случае ухудшения самочувствия стоит сразу же обратиться к врачу.

Электронный термометр измеряет температуру и передает данные через Bluetooth на смартфон. Для обеспечения необходимой точности измерения зонд необходимо устанавливать в контролируемую среду на глубину не менее 30 мм. Прибор позволяет проводить мониторинг температуры и выводить данные в форме таблицы и графика, архивировать все проведенные процедуры в календарном порядке и отправлять параметры по электронной почте.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что научные разработки способствуют импортозамещению.

«Мы пересобрали все меры поддержки научно-исследовательской деятельности, и не только по линии Миннауки, но и по линии всех остальных отраслевых министерств. Все работаем на импортозамещение, разработку и внедрение новых технологий в производство на территории нашей области», — заявил глава региона на оперативном совещании.
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#Медицина#Наука#Новосибирск#Ученые#Здравоохранение#Андрей Травников#Импортозамещение#Александр Ляхов#Оперативное совещание#Разработка
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