Мэр Бердска пишет пользователям Telegram и собирает их персональные данные — фейк?

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Роман Бурдин, глава города Бердска, рассказал, что неизвестные под его именем пишут жителям и собирают персональные данные горожан. Переписка ведется с фейкового Telegram-аккаунта.
Сначала мошенники получают информацию о людях, а затем «жертвам» поступают звонки от ФСБ. С чем конкретно связан обман, неизвестно. Мэр предупредил пользователей не верить в такие сообщения и помнить, что у него существуют официальные страницы.
Бурдин прикрепил скриншот переписки, где мошенник ведет беседу под именем мэра.
«Прошу каждого, кто получил подобные сообщения передать информацию представителям администрации города Бердска и быть максимально бдительными к аналогичным действиям со стороны мошенников и не реагировать на них!» — написал мэр.