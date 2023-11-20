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Переписки ведутся в Telegram

Мэр Бердска пишет пользователям Telegram и собирает их персональные данные — фейк?

20 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Переписки ведутся в Telegram

Мэр Бердска Бурдин заявил, что от его лица в Telegram пишут мошенники

Мэр Бердска Новосибирской области якобы пишет в Telegram разным пользователям и собирает их персональные данные. Так ли это?

Роман Бурдин, глава города Бердска, рассказал, что неизвестные под его именем пишут жителям и собирают персональные данные горожан. Переписка ведется с фейкового Telegram-аккаунта.

Сначала мошенники получают информацию о людях, а затем «жертвам» поступают звонки от ФСБ. С чем конкретно связан обман, неизвестно. Мэр предупредил пользователей не верить в такие сообщения и помнить, что у него существуют официальные страницы.

Бурдин прикрепил скриншот переписки, где мошенник ведет беседу под именем мэра.

«Прошу каждого, кто получил подобные сообщения передать информацию представителям администрации города Бердска и быть максимально бдительными к аналогичным действиям со стороны мошенников и не реагировать на них!» — написал мэр.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Бердск#Эмилия Губарева#Роман Бурдин#Фейк
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