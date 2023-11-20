Новосибирским старшеклассникам назвали даты проведения ЕГЭ-2024

Экзамен по обществознанию старшеклассники будут сдавать 4 июня, информатику– 7 и 8 июня. На 10 июня запланированы экзамены по истории и физике, 13 июня школьники покажут итоговые знания по биологии. На этот же день поставлена сдача письменной части испытаний по иностранным языкам, устная часть пройдет 17 и 18 июня.