Новосибирским старшеклассникам назвали даты проведения ЕГЭ-2024

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Согласно документу, начало Единого государственного экзамена запланировано на 23 мая 2024 года. В этот же день состоятся испытания по географии, литературе и химии. Обязательные для сдачи предметы — русский язык и математика — должны быть проведены 28 и 31 мая.
Экзамен по обществознанию старшеклассники будут сдавать 4 июня, информатику– 7 и 8 июня. На 10 июня запланированы экзамены по истории и физике, 13 июня школьники покажут итоговые знания по биологии. На этот же день поставлена сдача письменной части испытаний по иностранным языкам, устная часть пройдет 17 и 18 июня.
Резервные сроки сдачи Единого государственного экзамена-2024 определены с 20 июня по 1 июля. Досрочно сдать экзамены школьники смогут с 22 марта по 12 апреля.