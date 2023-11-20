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Школьникам назвали ключевые даты ЕГЭ-2024

Новосибирским старшеклассникам назвали даты проведения ЕГЭ-2024

20 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
Школьникам назвали ключевые даты ЕГЭ-2024

Новосибирским школьникам сообщили ключевые даты проведения ЕГЭ в 2024 году

В Министерстве просвещения Российской Федерации определились с датами проведения Единого государственного экзамена-2024. Соответствующий проект совместного приказа министерства и Рособрнадзора опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, начало Единого государственного экзамена запланировано на 23 мая 2024 года. В этот же день состоятся испытания по географии, литературе и химии. Обязательные для сдачи предметы — русский язык и математика — должны быть проведены 28 и 31 мая.

Экзамен по обществознанию старшеклассники будут сдавать 4 июня, информатику– 7 и 8 июня. На 10 июня запланированы экзамены по истории и физике, 13 июня школьники покажут итоговые знания по биологии. На этот же день поставлена сдача письменной части испытаний по иностранным языкам, устная часть пройдет 17 и 18 июня.

Резервные сроки сдачи Единого государственного экзамена-2024 определены с 20 июня по 1 июля. Досрочно сдать экзамены школьники смогут с 22 марта по 12 апреля.

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#Новосибирск#ЕГЭ#Школьники#Россия#Минпросвещения РФ#Экзамены#Александр Ляхов
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