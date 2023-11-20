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О животных пенсионного возраста рассказали в Новосибирском зоопарке

О животных пенсионного возраста рассказали в Новосибирском зоопарке

20 ноября 2023, 03:03
Фото: 1MI
Посетители Новосибирского зоопарка нередко спрашивают о немолодых животных, которые кажутся им больными и не очень презентабельными. За всеми зверями: молодыми или старыми, сотрудники ухаживают на равных.

Сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали, что у обитателей «пенсионного» возраста к старости появляются различные болезни, но им всячески помогают.

«В природе у возрастного или болеющего животного нет шансов выжить. Но зоопарк — это совсем другое дело: мы во многих случаях можем помочь, компенсировать какие-то состояния. И мы так делаем», — поделилась заведующая ветеринарным отделом Светлана Верхоланцева.

В зоопарке не практикуют усыпление. Там стараются вылечить всех животных. Для зверей созданы все условия: вместо тесных клеток, большие вольеры и хорошее питание.

Например, здесь проживает белый тигр Зао, которому сейчас 19 лет. В природе белые тигры живот не более 10-12 лет. У тигра есть болезнь почек, но его здоровье поддерживают терапией. Хоть у него не такая шерсть и выглядит он не как его молодые сородичи, о нем заботятся точно также, как и о других обитателей зверинца.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк
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