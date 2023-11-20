О животных пенсионного возраста рассказали в Новосибирском зоопарке

Например, здесь проживает белый тигр Зао, которому сейчас 19 лет. В природе белые тигры живот не более 10-12 лет. У тигра есть болезнь почек, но его здоровье поддерживают терапией. Хоть у него не такая шерсть и выглядит он не как его молодые сородичи, о нем заботятся точно также, как и о других обитателей зверинца.