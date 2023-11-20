О животных пенсионного возраста рассказали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали, что у обитателей «пенсионного» возраста к старости появляются различные болезни, но им всячески помогают.
«В природе у возрастного или болеющего животного нет шансов выжить. Но зоопарк — это совсем другое дело: мы во многих случаях можем помочь, компенсировать какие-то состояния. И мы так делаем», — поделилась заведующая ветеринарным отделом Светлана Верхоланцева.
В зоопарке не практикуют усыпление. Там стараются вылечить всех животных. Для зверей созданы все условия: вместо тесных клеток, большие вольеры и хорошее питание.
Например, здесь проживает белый тигр Зао, которому сейчас 19 лет. В природе белые тигры живот не более 10-12 лет. У тигра есть болезнь почек, но его здоровье поддерживают терапией. Хоть у него не такая шерсть и выглядит он не как его молодые сородичи, о нем заботятся точно также, как и о других обитателей зверинца.