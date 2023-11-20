Падали деревья и срывались крыши: как Новосибирск пережил ураган 19 ноября

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Новосибирской области 40 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метра в секунду. Кроме того, произошло повреждение кровель 11 зданий. А в Новосибирске ЧП было меньше. В мэрии зафиксировали девять обрывов ЛЭП, а также 16 обращений об упавших деревьев.
«Обошлись минимально. Основной удар пришелся на Ленинский район», — уточнил глава города.
Произошло 87 отключений света в Центральном и Ленинском районе. По информации МКУ «ЕДДС», из 41 обращения 16 были связаны с упавшими деревьями и ветками. Из-за упавшей ветки пострадал один пешеход.
«Из-за ветра произошло девять обрывов линий электропередач, пять обрывов линий освещения, падение четырех остановок и столько же повреждений контактной сети. Больше всего последствий — 12 — службам пришлось устранять в Ленинском районе. По несколько происшествий в Дзержинском (2), Калининском (2), Кировском (3) и Первомайском (3) районах», — уточнили в диспетчерской службе.