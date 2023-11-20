Падали деревья и срывались крыши: как Новосибирск пережил ураган 19 ноября

В Новосибирской области 40 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра, порывы которого достигали 23 метра в секунду. Кроме того, произошло повреждение кровель 11 зданий. А в Новосибирске ЧП было меньше. В мэрии зафиксировали девять обрывов ЛЭП, а также 16 обращений об упавших деревьев.