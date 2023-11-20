Супертещу выбрали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Барабинске Новосибирской области провели конкурс «Супертеща — 2023». Об этом рассказали в Центре культуры и досуга в «Одноклассниках».
Участвовали в конкурсе женщины из Баганского, Татарского, Чановского, Барабинского районов. Сибирячки соревновались в нескольких конкурсах — визитная карточка, кулинарный конкурс, конкурс-экспромт, дефиле в костюмах из подручных материалов и семейные традиции.
Победительницей стала жительница Барабинского района Марина Капралова. Второе место досталось Людмиле Алексеевне Веймер из Татарского района, а третье — Любови Александровне Ященко из Барабинска.