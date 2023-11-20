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Супертещу выбрали в Новосибирской области

Супертещу выбрали в Новосибирской области

20 ноября 2023, 06:37
Фото: Центр культуры и досуга города Барабинска
19 ноября в Центре культуры и досуга Барабинского района впервые прошел конкурс на самую лучшую тещу.

В Барабинске Новосибирской области провели конкурс «Супертеща — 2023». Об этом рассказали в Центре культуры и досуга в «Одноклассниках».

Участвовали в конкурсе женщины из Баганского, Татарского, Чановского, Барабинского районов. Сибирячки соревновались в нескольких конкурсах — визитная карточка, кулинарный конкурс, конкурс-экспромт, дефиле в костюмах из подручных материалов и семейные традиции.

Победительницей стала жительница Барабинского района Марина Капралова. Второе место досталось Людмиле Алексеевне Веймер из Татарского района, а третье — Любови Александровне Ященко из Барабинска.

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