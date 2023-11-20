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Удмуртский Дед Мороз получает новогодние письма со всей страны

Удмуртский Дед Мороз получает новогодние письма со всей страны

20 ноября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Дед Мороз Тол Бабай из Удмуртии посетил стенд республики на выставке «Россия» в Москве в субботу, 18 ноября. С ним могли пообщаться и сфотографироваться все гости. Детям понравился новогодний волшебник, и они стали писать ему письма с пожеланиями в резиденцию в селе Шаркан.

Как сообщает udm-info.ru, первыми с удмуртским Дедом Морозом познакомились жители Москвы и Московской области, Татарстана, Калининградской области, Алтайского края.

«Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и, главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — поделился он.

На форуме также проводится выставка «Елки России». Елку из Удмуртии можно увидеть слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Совсем скоро ее украсят игрушками с изображениями удмуртских традиционных персонажей.

После выставки елки всех 89 регионов высадят в парке на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года по инициативе президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля 2024 года. Представление Удмуртии пройдет здесь 5 декабря, и ради этого разработана большая культурная и деловая программа. Среди прочего гостям представят инвестиционный потенциал региона и впервые покажут туристический календарь.

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