Удмуртский Дед Мороз получает новогодние письма со всей страны

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как сообщает udm-info.ru, первыми с удмуртским Дедом Морозом познакомились жители Москвы и Московской области, Татарстана, Калининградской области, Алтайского края.
«Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и, главное, верить в сказку и чудеса. Я невероятно горд, что мне удалось посетить стенд „Мы из Удмуртии“, встретиться с детьми и взрослыми из разных уголков России. И познакомить их с нашими традициями», — поделился он.
На форуме также проводится выставка «Елки России». Елку из Удмуртии можно увидеть слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. Совсем скоро ее украсят игрушками с изображениями удмуртских традиционных персонажей.
После выставки елки всех 89 регионов высадят в парке на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года по инициативе президента России Владимира Путина и продлится до 12 апреля 2024 года. Представление Удмуртии пройдет здесь 5 декабря, и ради этого разработана большая культурная и деловая программа. Среди прочего гостям представят инвестиционный потенциал региона и впервые покажут туристический календарь.