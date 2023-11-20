В Модульбанке предлагают упростить работу российским кофейням

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Эксперты отмечают, что посетители кофеен очень требовательны, и предложение плохого кофе может негативно сказаться на их восприятии заведения. Бариста и автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин подчеркивает, что при инфляции «чашка кофе дорожает в последнюю очередь». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Одним из выходов в сложившейся ситуации могут быть предложения банков, которые конкурируют в борьбе за клиентов. К примеру, Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен. При подключении к платформе CafeStore предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это поможет сэкономить владельцам кофеен на различных статьях расходов.
Хотелось бы, чтобы бизнес нашел решение, позволяющее избежать существенного повышения цен в кофейнях, и тогда кофеманам не придется сталкиваться с выбором между качественным кофе в кофейне и дешевой чашкой кофе дома.