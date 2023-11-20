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В Модульбанке предлагают упростить работу российским кофейням

В Модульбанке предлагают упростить работу российским кофейням

20 ноября 2023, 07:08
Фото: Midjourney
Растущая инфляция в России ставит под угрозу кофейный бизнес, поскольку кофе, закупаемый за границей за доллары, является товаром, чрезвычайно чувствительным к изменениям валютного курса. Владельцам кофеен приходится сталкиваться с дилеммой: либо повышать цены, либо снижать качество кофе.

Эксперты отмечают, что посетители кофеен очень требовательны, и предложение плохого кофе может негативно сказаться на их восприятии заведения. Бариста и автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин подчеркивает, что при инфляции «чашка кофе дорожает в последнюю очередь». Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Одним из выходов в сложившейся ситуации могут быть предложения банков, которые конкурируют в борьбе за клиентов. К примеру, Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен. При подключении к платформе CafeStore предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это поможет сэкономить владельцам кофеен на различных статьях расходов.

Хотелось бы, чтобы бизнес нашел решение, позволяющее избежать существенного повышения цен в кофейнях, и тогда кофеманам не придется сталкиваться с выбором между качественным кофе в кофейне и дешевой чашкой кофе дома.

#Общество
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