В Модульбанке предлагают упростить работу российским кофейням

Одним из выходов в сложившейся ситуации могут быть предложения банков, которые конкурируют в борьбе за клиентов. К примеру, Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен. При подключении к платформе CafeStore предприниматель может не платить проценты за прием безналичных платежей. Это поможет сэкономить владельцам кофеен на различных статьях расходов.