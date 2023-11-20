В Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей

В 2021 году многодетный житель Алтайского края обратился в один из банков, где попросил кредит на крупную сумму. Работникам он предоставил поддельную копию трудовой книжки, где был указан региональным менеджером международной компании по производству молочных продуктов. Кроме того, в справке о доходах была указана заработная плата в размере 120 тысяч рублей. Деньги ему были якобы нужны на покупку жилья.