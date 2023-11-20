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Деньги мошенник потратил на личные нужды

В Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей

20 ноября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Деньги мошенник потратил на личные нужды

В Новосибирске многодетный алтаец мошенничеством взял кредит на 3 млн рублей

В Новосибирске вынесли приговор по факту незаконного получения кредита. Банк предоставил деньги безработному новосибирцу на сумму в 3 миллиона рублей.

В 2021 году многодетный житель Алтайского края обратился в один из банков, где попросил кредит на крупную сумму. Работникам он предоставил поддельную копию трудовой книжки, где был указан региональным менеджером международной компании по производству молочных продуктов. Кроме того, в справке о доходах была указана заработная плата в размере 120 тысяч рублей. Деньги ему были якобы нужны на покупку жилья.

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Однако после того, как мужчина не стал платить по кредит, в банке заволновались и обнаружили подлог. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Вину в совершении преступлении подсудимый признал, сообщил, что потратил средства на личные цели, жилье не приобретал, ущерб не возместил», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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В итоге суд учел наличие у хитроумного алтайца наличие пятерых детей и приговорил к трем годам условно. При этом он должен вернуть долг.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Алтай#Мошенничество#Прокуратура#Банк#Кредит#Мошенник#Александр Ляхов
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