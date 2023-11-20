В Новосибирске не будут переводить общественный транспорт на муниципальный контракт

Предполагалось, что весь пассажирский транспорт будет переведен на муниципальный контракт к 2020 году. Но в реальности к концу 2022 года по этой схеме работали только 13 троллейбусных и три автобусных маршрута. Власти заявляли, что к концу 2023 года по контракту с муниципалитетом будут работать еще 27 автобусных маршрутов. А все 111 городских маршрутов должны были быть переведены на такой режим работы к концу 2026 года.