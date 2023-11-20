В Новосибирске не будут переводить общественный транспорт на муниципальный контракт

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Новосибирские власти не будут продолжать работу по переводу общественного пассажирского транспорта на работу в рамках муниципального контракта. Невзирая на то, что подобные взаимоотношения с перевозчиками они обязаны выстоить согласно федеральному законодательству.
«Мы сохраняем уровень 2023 года, но о расширении речи не идёт. Это большие деньги, губернатор не поддерживает такие траты», — заявил вице-мэр Новосибирска Борис Буреев 20 ноября в ходе работы комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.
Между тем, еще в 2015 году был издан федеральный закон №220, который обязал все муниципалитеты перейти на новую систему организации рабоы пассажирского транспорта.
Суть ее в том, что перевозчик заключает контракт с муниципалитетом на выполнение определенного количества рейсов по утвержденному расписанию. И получает деньги именно за выполнение этого расписания, вне зависимости от количества перевезенных пассажиров. Предполагалось, что доходы транспортных предприятий будут формироваться на 70% из выплат муниципального бюджета, а 30% — это выручка от продажи билетов пассажирам.
Предполагалось, что весь пассажирский транспорт будет переведен на муниципальный контракт к 2020 году. Но в реальности к концу 2022 года по этой схеме работали только 13 троллейбусных и три автобусных маршрута. Власти заявляли, что к концу 2023 года по контракту с муниципалитетом будут работать еще 27 автобусных маршрутов. А все 111 городских маршрутов должны были быть переведены на такой режим работы к концу 2026 года.