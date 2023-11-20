«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники

Кузнецов признался: «пока непонятно», что с этим делать. «Что здесь делать, пока непонятно, но, наверное, надо обсудить… Давайте об этом задумываться. Это, конечно, очень весело, очень прикольно, но все-таки, наверное, здесь должны быть какие-то разумные пределы», — уточнил представитель Минпромторга РФ.