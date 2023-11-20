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Чиновник из Москвы раскритиковал работу курьеров в Новосибирске

«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники

20 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI

Чиновник из Москвы раскритиковал работу курьеров в Новосибирске

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России, высказался о курьерских службах в России. Чиновник рассуждал об этом на выставке «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске.

На фоне расцвета курьерских доставок возник дефицит кадров в России. Эта ситуация заставляет задуматься, считает Никита Кузнецов. По его мнению, курьерская служба странно устроена. Его цитату приводит издание «Прайм».

«По всем опросам одна из ключевых проблем бизнеса — это дефицит кадров. Есть такая проблема? Есть… Смотрите, если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это все-таки повод задуматься. Нам же так никаких кадров не хватит, если мы круассан будем по всему городу возить…, а это крепкие здоровые мужики», — добавил чиновник, выступая на форуме в Новосибирске на прошлой неделе.
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Кузнецов признался: «пока непонятно», что с этим делать. «Что здесь делать, пока непонятно, но, наверное, надо обсудить… Давайте об этом задумываться. Это, конечно, очень весело, очень прикольно, но все-таки, наверное, здесь должны быть какие-то разумные пределы», — уточнил представитель Минпромторга РФ.

При этом с его мнением согласился и председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он считает, что тема с курьерами требует обсуждения, но по его словам, «каждый процесс имеет определенную эволюцию».

«Может быть не настолько критично, что есть эта армия курьеров. Я бы обратил внимание еще на другую армию — охранников, например. Неоднократно разными специалистами говорилось, что у нас как-то охранников прямо очень много. Поэтому, может быть, куда и следует посмотреть, то это в этом направлении», — добавил Карпов.
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