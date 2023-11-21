20 миллионов облигаций на 20 млрд рублей выпустит Новосибирская область

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
О выпуске облигаций на 20 млрд. рублей информирует Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области на официальном сайте правительства региона. Дата начала размещения облигаций на «Московской Бирже ММВБ-РТС» — 1 декабря 2023. Облигаций по 1 тысяче рублей выпустят 20 млн. штук. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней. Купонный доход на каждую облигацию будет выплачен 28 раз, ставка купонного дохода будет объявлена эмитентом 1 декабря 2023.
Объем заимствований, который так намерено привлечь министерство финансов региона, сопоставим с половиной дефицита бюджета Новосибирской области, запланированного на 2024 год — 39,4 млрд. рублей.
Он сравним с четвертью муниципального бюджета города Новосибирска. Доходы муниципального бюджета города Новосибирска на 2024 год запланированы на уровне — 83 млрд 456,6 млн рублей, общий объем расходов — 85 млрд 256,6 млн рублей.
Бюджет Новосибирской области 2024 значительно больше бюджета города Новосибирска. Доходная часть бюджета почти 280 млрд. рублей. Общий объем расходов областного бюджета в сумме 319, 4 млрд. рублей, указано на официальном сайте министерства финансов.