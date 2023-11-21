atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Здание Правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18

20 миллионов облигаций на 20 млрд рублей выпустит Новосибирская область

21 ноября 2023, 04:47
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Здание Правительства Новосибирской области на Красном проспекте, 18

Новосибирская область выпустит облигации на 20 млрд рублей 1 декабря 2023

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области выпустит 20 миллионов облигаций на 20 млрд рублей 1 декабря 2023. Объем заимствования сопоставим с половиной дефицита бюджета области на 2024 год. Торговать облигациями будет «Московская Биржа ММВБ-РТС».

О выпуске облигаций на 20 млрд. рублей информирует Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области на официальном сайте правительства региона. Дата начала размещения облигаций на «Московской Бирже ММВБ-РТС» — 1 декабря 2023. Облигаций по 1 тысяче рублей выпустят 20 млн. штук. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней. Купонный доход на каждую облигацию будет выплачен 28 раз, ставка купонного дохода будет объявлена эмитентом 1 декабря 2023.

Объем заимствований, который так намерено привлечь министерство финансов региона, сопоставим с половиной дефицита бюджета Новосибирской области, запланированного на 2024 год — 39,4 млрд. рублей.

Общественностью региона одобрен проект бюджета Новосибирской области на 2024 год
Узнать подробнее

Он сравним с четвертью муниципального бюджета города Новосибирска. Доходы муниципального бюджета города Новосибирска на 2024 год запланированы на уровне — 83 млрд 456,6 млн рублей, общий объем расходов — 85 млрд 256,6 млн рублей.

Бюджет Новосибирской области 2024 значительно больше бюджета города Новосибирска. Доходная часть бюджета почти 280 млрд. рублей. Общий объем расходов областного бюджета в сумме 319, 4 млрд. рублей, указано на официальном сайте министерства финансов.

Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
На сколько повысят пенсии пенсионерам в России в 2024 году: стал известен бюджет СФРПроблемы ливнёвок в Новосибирске решат при поддержке областного бюджетаНарымский сквер реконструируют при поддержке областного бюджета
#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Бюджет#Деньги#Правительство Новосибирской области#Облигации#Ценные бумаги
Подпишитесь
«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники
Вчера, 09:46
Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске
Сегодня, 01:10
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
Вчера, 12:30
Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области
Сегодня, 05:14
Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30
Сегодня, 01:30
Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском
Сегодня, 04:10