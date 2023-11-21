20 миллионов облигаций на 20 млрд рублей выпустит Новосибирская область

О выпуске облигаций на 20 млрд. рублей информирует Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области на официальном сайте правительства региона. Дата начала размещения облигаций на «Московской Бирже ММВБ-РТС» — 1 декабря 2023. Облигаций по 1 тысяче рублей выпустят 20 млн. штук. Срок обращения Облигаций составляет 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восемь) дней. Купонный доход на каждую облигацию будет выплачен 28 раз, ставка купонного дохода будет объявлена эмитентом 1 декабря 2023.