Более половины новосибирцев не чувствует себя в безопасности в сети

Что касается того, с чем уже пришлось столкнуться сибирякам, то в первую очередь речь идет о взломе информационных систем и электронной почты — это испытали на себе почти треть (29%) опрошенных. Еще 26,5% участников исследования сообщили, что теряли доступ к аккаунту в социальных сетях, а позже якобы от их имени рассылался спам. Еще столько же сибиряков отметили, что их устройства были заражены вредоносными вирусами.