Более половины новосибирцев не чувствует себя в безопасности в сети

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
По результатам онлайн-исследования, проведенного компанией EdgеЦентр, только 48,1% новосибирцев чувствуют себя в безопасности при использовании интернета. Треть опрошенных горожан (31,2%) скорее ощущают возможную угрозу при использовании сети. Еще 20,7% вообще не чувствуют себя в безопасности при посещении сайтов и мессенджеров.
Почти половина опрошенных (45,5%) сообщила, что больше всего опасается хищения денег с банковских счетов. 23,9% участников опроса переживают за сохранность персональных данных. Крое того, среди часто встречающихся опасений была поломка техники (17%) и нарушение приватности личной жизни (16,2%).
Что касается того, с чем уже пришлось столкнуться сибирякам, то в первую очередь речь идет о взломе информационных систем и электронной почты — это испытали на себе почти треть (29%) опрошенных. Еще 26,5% участников исследования сообщили, что теряли доступ к аккаунту в социальных сетях, а позже якобы от их имени рассылался спам. Еще столько же сибиряков отметили, что их устройства были заражены вредоносными вирусами.
По словам директора по кибербезопасности EdgеЦентра Артема Избаенкова, в России прослеживается явная тенденция на увеличение киберпреступлений, причем атаки идут не только на крупные компании, жертвами становятся рядовые пользователи сети. И никаких предпосылок к изменению ситуации не предвидится.
Самый простой и популярный способ защиты от киберугроз — использование сложных паролей: им пользуются 28,8% респондентов. Еще 27,4% пользователей сети оплачивают онлайн-заказы отдельной платежной картой, на которой не хранят деньги. Среди других популярных способов обеспечить безопасность — использование определителя номера (20,8%), частая смена паролей (18,7%), заклеенная камера ноутбука (14%).
При этом более трети опрошенных (38,2%) считают, что ответственность за их безопасность в интернете должны нести правоохранительные органы. А 35,8% возлагают вину за слабую защищенность пользователей сети на государство.
Меньше четверти (23,2%) сибиряков считает, что их защита должна быть заботой владельцев онлайн-сервисов, а 19,5% полагают, что об этом должны заботиться интернет-провайдеры. Еще по 19% опрошенных рассказали, что киберзащиту должны обеспечивать мобильные операторы и разработчики.