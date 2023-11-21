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Бывшему прокурору Олегу Бушмакину вынесли приговор в Новосибирске

Бывшему прокурору Олегу Бушмакину вынесли приговор в Новосибирске

21 ноября 2023, 06:23
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске прошло рассмотрение дела бывшего прокурора Олега Бушмакина, который работал в Дзержинском районе. В управлении Судебного департамента сообщили о вынесении приговора.

Железнодорожный районный суд 21 ноября вынес приговор по уголовному делу Олега Бушмакина по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года, а также штраф в размере 450 000 рублей. Также Бушмакин лишился права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе на три года.

Сергею Долгушину, который предложил взятку Бушмакину, было назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не является окончательным и не вступил в законную силу.

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#Новосибирск#Суд#Приговор#Взятка#Штраф#Эмилия Губарева
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