Бывшему прокурору Олегу Бушмакину вынесли приговор в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Железнодорожный районный суд 21 ноября вынес приговор по уголовному делу Олега Бушмакина по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года, а также штраф в размере 450 000 рублей. Также Бушмакин лишился права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе на три года.
Сергею Долгушину, который предложил взятку Бушмакину, было назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не является окончательным и не вступил в законную силу.