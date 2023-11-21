«Это моя дочка»: многодетная мама из Новосибирска удочерила девочку с ВИЧ

Как сообщает «КП-Новосибирск», 43-летняя Ирина* (имя изменено), решила взять ребенка из детского дома после просьбы бабушки, которую женщина приютила дома. Пенсионерка жила с ними девять лет и помогала растить четверых сыновей. Перед смертью она попросила Ирину обязательно удочерить сироту.