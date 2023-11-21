«Это моя дочка»: многодетная мама из Новосибирска удочерила девочку с ВИЧ

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Как сообщает «КП-Новосибирск», 43-летняя Ирина* (имя изменено), решила взять ребенка из детского дома после просьбы бабушки, которую женщина приютила дома. Пенсионерка жила с ними девять лет и помогала растить четверых сыновей. Перед смертью она попросила Ирину обязательно удочерить сироту.
Когда Ирина с мужем начали ходить в школу приемных родителей, сибирячка увидела во сне пятимесячную девочку. С этого момента она стала искать точно такого же ребенка через анкеты.
«Я увидела ее во сне и поняла: вот она, моя дочка. И стала искать в базе. Чувствовала, что где-то она есть и я поеду за ней куда угодно», — рассказала Ирина.
То самое личико на фотографии Ирина увидела у пятимесячной омички. Женщина решила обязательно удочерить девочку и ее не остановил даже поставленный ребенку диагноз «ВИЧ-инфекция». У ребенка есть ВИЧ-инфицированная мать, страдающая алкоголизмом.
Теперь Настя* (имя изменено) живет в семье Ирины. Когда ей исполнилось одиннадцать месяцев, приемная мать удочерила еще одну девочку с «ВИЧ» — Катю* (имя изменено).