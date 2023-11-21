Из новосибирского KFC пропала курятина

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на инсайдера в компании, в сеть ресторанов привозят очень мало курицы с заводов. Подобный дефицит действует уже пару месяцев.
«Бывает, что не привозят крылья. Или же очень мало. В итоге в продаже только стрипсы», — сообщил источник издания.
Это сказывается на меню сети ресторанов быстрого питания. Любители сочной жареной курятины с корочкой не могут насладиться вкусом острых крыльев с соусом и вынуждены брать другие блюда. Подобная проблема уже имела место в июне, тогда в компании объяснили исчезновение крыльев необходимостью регулировать продажи.