Из новосибирского KFC пропала курятина

Это сказывается на меню сети ресторанов быстрого питания. Любители сочной жареной курятины с корочкой не могут насладиться вкусом острых крыльев с соусом и вынуждены брать другие блюда. Подобная проблема уже имела место в июне, тогда в компании объяснили исчезновение крыльев необходимостью регулировать продажи.