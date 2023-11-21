atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В новосибирских ресторанах KFC возник дефицит курятины

Из новосибирского KFC пропала курятина

21 ноября 2023, 08:05
Фото: KFC.ru
В новосибирских ресторанах KFC возник дефицит курятины

В новосибирских ресторанах KFC возник дефицит куриного мяса

Рестораны сети KFC в Новосибирске столкнулись с проблемами при поставке куриного мяса. Это отражается на меню.

Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на инсайдера в компании, в сеть ресторанов привозят очень мало курицы с заводов. Подобный дефицит действует уже пару месяцев.

«Бывает, что не привозят крылья. Или же очень мало. В итоге в продаже только стрипсы», — сообщил источник издания.

Это сказывается на меню сети ресторанов быстрого питания. Любители сочной жареной курятины с корочкой не могут насладиться вкусом острых крыльев с соусом и вынуждены брать другие блюда. Подобная проблема уже имела место в июне, тогда в компании объяснили исчезновение крыльев необходимостью регулировать продажи.

KFC начали продавать в Новосибирской области — на замену пришёл Ростикс
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый Rostic’s после ухода KFC открыли в Новосибирске
#Экономика#Общество#Новосибирск#Еда#Ресторан#Общепит#Александр Ляхов#KFC
Подпишитесь
«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники
Вчера, 09:46
Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске
Сегодня, 01:10
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
Вчера, 12:30
Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области
Сегодня, 05:14
Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30
Сегодня, 01:30
Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском
Сегодня, 04:10