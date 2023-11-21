Мог потерять память: хромой пенсионер пропал в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как уточнили волонтеры, Василий Бурашов пропал 17 ноября 2023 года. Он из села Новокремлевское Коченевского района. Мужчине 67 лет и он нуждается в медицинской помощи. Мог потерять память.
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, седые волосы, темные глаза. Особые приметы: хромает на правую ногу. Был одет: черная куртка, синие джинсы, теплые галоши, черную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.