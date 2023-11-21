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В Новосибирске похолодает до -30 градусов в декабре

Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30

21 ноября 2023, 01:30
Фото: 1MI

В Новосибирске похолодает до -30 градусов в декабре

В декабре в Новосибирске ожидается снижение температуры от -17 до -30 градусов. Самый холодный день будет 21 декабря.

По данным сайта Meteonova, сильных морозов в декабре не ожидается, но будут и холодные дни. Средняя температура будет колебаться от -15…-17 градусов. Ожидается облачная погода и мало снега. К концу месяца похолодает до -28…-30, а самым холодным днем станет 21 декабря.

«Яндекс.Погода» также прогнозирует, что в декабре не будет экстремальных морозов. Температура упадет до -18 градусов 21 декабря. В среднем же будет около -10…-15 градусов.

По данным портала Gismeteo, в декабре в Новосибирске также не ожидается -30 градусов. Наоборот, 4 декабря будет потепление до +6 градусов, а максимальная температура опустится до -14 градусов.

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