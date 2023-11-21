Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30

По данным сайта Meteonova, сильных морозов в декабре не ожидается, но будут и холодные дни. Средняя температура будет колебаться от -15…-17 градусов. Ожидается облачная погода и мало снега. К концу месяца похолодает до -28…-30, а самым холодным днем станет 21 декабря.