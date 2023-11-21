Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
По данным сайта Meteonova, сильных морозов в декабре не ожидается, но будут и холодные дни. Средняя температура будет колебаться от -15…-17 градусов. Ожидается облачная погода и мало снега. К концу месяца похолодает до -28…-30, а самым холодным днем станет 21 декабря.
«Яндекс.Погода» также прогнозирует, что в декабре не будет экстремальных морозов. Температура упадет до -18 градусов 21 декабря. В среднем же будет около -10…-15 градусов.
По данным портала Gismeteo, в декабре в Новосибирске также не ожидается -30 градусов. Наоборот, 4 декабря будет потепление до +6 градусов, а максимальная температура опустится до -14 градусов.