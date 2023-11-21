Новосибирского блогера Гомзякова вновь признали невиновным в смерти подписчика

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает Ngs.ru, коллегия по уголовным делам оставила решение суда первой инстанции без изменений. Таким образом, оправдательный приговор вступил в законную силу.
Анатолия Гомзякова трижды признавала невиновным коллегия присяжных заседателей, однако прокуратура подавала апелляции. Причиной являлись выявленные процессуальные решения. При этом сторона обвинения может вновь обжаловать решение суда.
Новосибирского тревел-блогера обвиняли в убийстве подписчика Алексея Хребтова. Встретившись после длительного общения вживую в апреле 2020 года, мужчины отдыхали на квартире Хребтова. В какой-то момент Анатолий Гомзяков проснулся и ушел домой, так как хозяин отсутствовал. Позже выяснилось, что новосибирец выпал из окна 24-го этажа.
В итоге путешественника сочли виновным и отправили на полтора года в СИЗО, зимой 2022 года меру пресечения изменили на домашний арест. Блогер ходатайствовал на рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей, которая вынесла вердикт о его непричастности к смерти интернет-знакомого.