Новосибирского блогера Гомзякова вновь признали невиновным в смерти подписчика

Новосибирского тревел-блогера обвиняли в убийстве подписчика Алексея Хребтова. Встретившись после длительного общения вживую в апреле 2020 года, мужчины отдыхали на квартире Хребтова. В какой-то момент Анатолий Гомзяков проснулся и ушел домой, так как хозяин отсутствовал. Позже выяснилось, что новосибирец выпал из окна 24-го этажа.