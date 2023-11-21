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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Блогера признали невиновным

Новосибирского блогера Гомзякова вновь признали невиновным в смерти подписчика

21 ноября 2023, 14:01
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Блогера признали невиновным

В Новосибирске тревел-блогера Анатолия Гомзякова оправдали в смерти знакомого

Новосибирский областной суд утвердил оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову. Его обвиняли в убийстве подписчика.

Как сообщает Ngs.ru, коллегия по уголовным делам оставила решение суда первой инстанции без изменений. Таким образом, оправдательный приговор вступил в законную силу.

Анатолия Гомзякова трижды признавала невиновным коллегия присяжных заседателей, однако прокуратура подавала апелляции. Причиной являлись выявленные процессуальные решения. При этом сторона обвинения может вновь обжаловать решение суда.

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Новосибирского тревел-блогера обвиняли в убийстве подписчика Алексея Хребтова. Встретившись после длительного общения вживую в апреле 2020 года, мужчины отдыхали на квартире Хребтова. В какой-то момент Анатолий Гомзяков проснулся и ушел домой, так как хозяин отсутствовал. Позже выяснилось, что новосибирец выпал из окна 24-го этажа.

В итоге путешественника сочли виновным и отправили на полтора года в СИЗО, зимой 2022 года меру пресечения изменили на домашний арест. Блогер ходатайствовал на рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей, которая вынесла вердикт о его непричастности к смерти интернет-знакомого.

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#Новосибирск#Суд#Блогер#Приговор#Гибель#Александр Ляхов
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