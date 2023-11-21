Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске

Столицу Сибири продолжают украшать: на деревьях появляются гирлянды, пешеходную улицу Ленина также готовят к празднику. Все праздничные площадки нарядят до 7 декабря. Когда стукнут морозы, начнется подготовка к заливке катков. Например, прокатиться можно будет в Центральном парке и на Михайловской набережной.