atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске

Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске

21 ноября 2023, 10:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирске в ноябре уже начали подготовку к Новому году: в городе появляются первые нарядные елки.

Елку уже установили в новосибирском Академгородке возле ДК «Академия» в Советском районе. Зеленую красавицу нарядили синими и серыми шарами. Корреспондент Atas.info сделал несколько снимков ели.

Фото: Артем Шершнев / atas.info

Также новогоднее дерево появилось возле «Гастрокорта» на Центральном рынке, в ТРЦ «Аура». Вскоре приступят и к установке главной елки на площади Ленина.

Столицу Сибири продолжают украшать: на деревьях появляются гирлянды, пешеходную улицу Ленина также готовят к празднику. Все праздничные площадки нарядят до 7 декабря. Когда стукнут морозы, начнется подготовка к заливке катков. Например, прокатиться можно будет в Центральном парке и на Михайловской набережной.

Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб.

Мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб
Узнать подробнее
Читайте также:
Праздничные площадки в Новосибирске начали украшать к Новому году 2024Чтобы уложиться в срок: в Новосибирске начали украшать ели к Новому году
#Город#Новосибирск#Академгородок#Елка#Эмилия Губарева#Украшения#Новогодняя елка#Новый год в Новосибирске 2024
Подпишитесь
«Здоровый мужик несет круассан»: работу курьеров в Новосибирске критикуют чиновники
Вчера, 09:46
Стало известно, кем работает сын покойного Амана Тулеева в Новосибирске
Сегодня, 01:10
В Новосибирске уличные художники украсили стену муралом к юбилею «Короля и Шута»
Вчера, 12:30
Казаки выбрали нового атамана Новосибирской области
Сегодня, 05:14
Морозы вернутся в декабре в Новосибирск — похолодает до -30
Сегодня, 01:30
Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском
Сегодня, 04:10