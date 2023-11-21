Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Елку уже установили в новосибирском Академгородке возле ДК «Академия» в Советском районе. Зеленую красавицу нарядили синими и серыми шарами. Корреспондент Atas.info сделал несколько снимков ели.
Также новогоднее дерево появилось возле «Гастрокорта» на Центральном рынке, в ТРЦ «Аура». Вскоре приступят и к установке главной елки на площади Ленина.
Столицу Сибири продолжают украшать: на деревьях появляются гирлянды, пешеходную улицу Ленина также готовят к празднику. Все праздничные площадки нарядят до 7 декабря. Когда стукнут морозы, начнется подготовка к заливке катков. Например, прокатиться можно будет в Центральном парке и на Михайловской набережной.
Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб.