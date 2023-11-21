Проезд в девяти новосибирских маршрутках резко подорожает до 50 рублей

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В Новосибирске, начиная с 1 декабря, стоимость проезда подорожает в девяти маршрутных такси. Об этом сообщили в центре управления городским автоэлектротранспортом.
Повышение тарифа будет введено несколькими перевозчиками, включая ООО «Сибсвязь-авто», МУП «ПАТП 5», ООО «ГАПП-6» и ООО «Техсервис».
Изменения коснутся следующих маршрутов:
Стоимость проезда на этих маршрутах увеличится до 50 рублей с декабря.