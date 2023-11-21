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50 рублей будет стоить проезд

Проезд в девяти новосибирских маршрутках резко подорожает до 50 рублей

21 ноября 2023, 01:46
Фото: 1MI
50 рублей будет стоить проезд
С 1 декабря стоимость проезда в девяти маршрутных такси в Новосибирске повысится до 50 рублей.

В Новосибирске, начиная с 1 декабря, стоимость проезда подорожает в девяти маршрутных такси. Об этом сообщили в центре управления городским автоэлектротранспортом.

Повышение тарифа будет введено несколькими перевозчиками, включая ООО «Сибсвязь-авто», МУП «ПАТП 5», ООО «ГАПП-6» и ООО «Техсервис».

Изменения коснутся следующих маршрутов:

  • № 11 «пос. Северный — Планетарий»
  • № 14 «Цветущая Плющиха– ТЭЦ-5»
  • № 18 «Биатлонный комплекс– Микрорайон „Чистая Слобода“
  • № 19 „ПАТП-9– ПКиО „Заельцовский“
  • № 29 „ул. Александра Чистякова — М. „Площадь Маркса“ — ул. Александра Чистякова»
  • № 44 «Цветущая Плющиха — М. „Березовая роща“ — Цветущая Плющиха»
  • № 44а «Цветущая Плющиха– Дом Ленина — Цветущая Плющиха»
  • № 45 «Ключ-Камышенское плато — ТВК „Большая Медведица“
  • № 63 „Ключ-Камышенское плато — ул. Дюканова“

Стоимость проезда на этих маршрутах увеличится до 50 рублей с декабря.

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