Проезд в девяти новосибирских маршрутках резко подорожает до 50 рублей

Стоимость проезда на этих маршрутах увеличится до 50 рублей с декабря.

Повышение тарифа будет введено несколькими перевозчиками, включая ООО «Сибсвязь-авто», МУП «ПАТП 5», ООО «ГАПП-6» и ООО «Техсервис».

В Новосибирске, начиная с 1 декабря, стоимость проезда подорожает в девяти маршрутных такси. Об этом сообщили в центре управления городским автоэлектротранспортом.

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