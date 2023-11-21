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Вертолет Ми-8 и беспилотники будут летать над Новосибирском ночью

Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском

21 ноября 2023, 04:10
Фото: Midjourney

Вертолет Ми-8 и беспилотники будут летать над Новосибирском ночью

Вертолёт Ми-8 и беспилотники начнут летать ночью над Новосибирском для проверки теплосетей города: использование тепловизоров поможет обнаружить дефекты на трубопроводах.

В Новосибирске начнут осуществлять полеты вертолет Ми-8 и беспилотники в темное время суток. Это связано с проверкой теплосетей города специалистами СГК. Как сообщается в официальном канале компании в Telegram, в ближайшие дни планируется обследование 64 квадратных метра теплотрасс.

Для выполнения проверки будет использоваться тепловизор, который позволяет определить контраст температур и измерить степень нагрева поверхности объектов. Таким образом можно обнаружить дефекты находящихся под землей трубопроводов, нарушение изоляции и места затопления сетей.

Полеты вертолета и беспилотников будут осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать влияние солнца. Принятие решения о вылете будет зависеть от погодных условий и получения разрешения от диспетчерских служб аэропорта Толмачево. Компания просит горожан не беспокоиться и предварительно извиняется за возможные неудобства, которые могут быть вызваны шумом.

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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева#Дрон#Вертолет#Теплосети
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