Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Новосибирске начнут осуществлять полеты вертолет Ми-8 и беспилотники в темное время суток. Это связано с проверкой теплосетей города специалистами СГК. Как сообщается в официальном канале компании в Telegram, в ближайшие дни планируется обследование 64 квадратных метра теплотрасс.
Для выполнения проверки будет использоваться тепловизор, который позволяет определить контраст температур и измерить степень нагрева поверхности объектов. Таким образом можно обнаружить дефекты находящихся под землей трубопроводов, нарушение изоляции и места затопления сетей.
Полеты вертолета и беспилотников будут осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать влияние солнца. Принятие решения о вылете будет зависеть от погодных условий и получения разрешения от диспетчерских служб аэропорта Толмачево. Компания просит горожан не беспокоиться и предварительно извиняется за возможные неудобства, которые могут быть вызваны шумом.