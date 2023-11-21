Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском

Полеты вертолета и беспилотников будут осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать влияние солнца. Принятие решения о вылете будет зависеть от погодных условий и получения разрешения от диспетчерских служб аэропорта Толмачево. Компания просит горожан не беспокоиться и предварительно извиняется за возможные неудобства, которые могут быть вызваны шумом.