Ураган мчался из Средней Азии в Новосибирск со скоростью 90 км/ч

Ураган, который обрушился на Новосибирск и другие города, привел к травме одной женщины. Она получила травму головы от сломанной ветки дерева, но ей была оказана медицинская помощь и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Также шквальный ветер повредил несколько автомобилей. Что касается других последствий урагана, таких как отключение электричества и поваленные деревья и конструкции, то, по словам начальника городского департамента по ЧС Сергея Куценко, около 90% этих проблем были устранены в течение 3-4 часов после урагана.