Ураган мчался из Средней Азии в Новосибирск со скоростью 90 км/ч

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Причинами сильного урагана в Сибири, согласно Росгидрометцентру, стал мощный и подвижный циклон, сформировавшийся над районами Средней Азии. Об этом сообщил Росгидрометцентр. Этот циклон двигался со скоростью 80-90 км/ч в направлении среднего течения рек Оби и Енисея.
Ураган, который обрушился на Новосибирск и другие города, привел к травме одной женщины. Она получила травму головы от сломанной ветки дерева, но ей была оказана медицинская помощь и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Также шквальный ветер повредил несколько автомобилей. Что касается других последствий урагана, таких как отключение электричества и поваленные деревья и конструкции, то, по словам начальника городского департамента по ЧС Сергея Куценко, около 90% этих проблем были устранены в течение 3-4 часов после урагана.
Следует отметить, что эти последствия не так серьезны, как в соседних регионах. Больше всего пострадала Кемеровская область, где были даже погибшие.