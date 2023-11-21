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Причины сильнейшего урагана в Сибири назвал Росгидрометцентр

Ураган мчался из Средней Азии в Новосибирск со скоростью 90 км/ч

21 ноября 2023, 03:47
Фото: atas.info

Причины сильнейшего урагана в Сибири назвал Росгидрометцентр

Сильный ураган в Сибири вызвал сформировавшийся над Средней Азией циклон. В Новосибирской области падали деревья, улетали крыши и отключалось электричество.

Причинами сильного урагана в Сибири, согласно Росгидрометцентру, стал мощный и подвижный циклон, сформировавшийся над районами Средней Азии. Об этом сообщил Росгидрометцентр. Этот циклон двигался со скоростью 80-90 км/ч в направлении среднего течения рек Оби и Енисея.

Ураган, который обрушился на Новосибирск и другие города, привел к травме одной женщины. Она получила травму головы от сломанной ветки дерева, но ей была оказана медицинская помощь и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Также шквальный ветер повредил несколько автомобилей. Что касается других последствий урагана, таких как отключение электричества и поваленные деревья и конструкции, то, по словам начальника городского департамента по ЧС Сергея Куценко, около 90% этих проблем были устранены в течение 3-4 часов после урагана.

Следует отметить, что эти последствия не так серьезны, как в соседних регионах. Больше всего пострадала Кемеровская область, где были даже погибшие.

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